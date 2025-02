"Un elefante en una cacharrería": las reacciones clave en 'Espejo Público' para comprender la "caza al funcionario" de Elon Musk

Estados Unidos está viviendo una particular caza de brujas. La única diferencia es que se cambian a las brujas por los funcionarios. Donald Trump apretaba recientemente a Elon Musk en un intento por conseguir que el que sin duda se ha convertido en su "mano derecha" sea más agresivo en su política de ajustar gastos. "Tenemos un país que salvar", publicaba Trump en su cuenta de X (antiguamente Twitter). El dueño de la red social no tardaba en responder: "Lo haré, señor Presidente". Tampoco se hacía de esperar en la nueva táctica que ha comenzado a emplear.

Musk enviaba un correo a los funcionarios para que justificasen su trabajo de la última semana. Un correo que tiene más importancia de la que parece, puesto que todo aquel que no responda antes de la próxima medianoche estará en riesgo de ser despedido.

En 'Espejo Público', los colaboradores han podido apreciar las primeras reacciones de los españoles. ¿Cómo se lo han tomado?

¿Una opinión unánime?

Cero sorpresas en las reacciones de los entrevistados. "Brutal", "muy injusto" o "una decisión muy radical" eran algunas de las respuestas que se daban a primera hora de la mañana. "Creo que si eres funcionario y te has ganado tu plaza es por algo", declaraba una chica, recalcando el esfuerzo y el sacrificio que hay detrás de unas oposiciones. "Siendo un país tan grande creo que es imposible de controlar", comentaba otro chico, haciendo alusión a las lagunas que existen en un sistema incapaz de cumplir con tanta exactitud.

Al término del vídeo, la activista Afra Blanco ofrecía su más sincera opinión sobre la estrategia de Trump. "A mí me parece una aberración, sobre todo teniendo en cuenta, que aunque parezca mentira el derecho laboral también existe", criticaba sin tapujos. Además, la colaboradora hacía hincapié en que la gestión presidencial que se estaba llevando a cabo no era más que una mera interpretación. "Mira le importa tan poco al señor Musk y al señor Trump precisamente la clase trabajadora que ha sido capaz de despedir a 350 personas responsables de la seguridad nuclear y dejarla sin nadie que la controle", arremetía.

Discrepancias en plató

Quien parecía no compartir del todo la opinión de Blanco era Eva Miquel, consultora de comunicación. Al principio, la colaboradora se mostraba empática con el surrealismo de la situación protagonizada por Elon Musk: "A mí me está dando la sensación de que está entrando como un elefante en una cacharrería". Sin embargo, la colaboradora ha apuntado a uno de los mayores problemas que existen con el funcionariado y por los que quizás Trump estaría siendo tan contundente con este tema en concreto. "Tienes que tener capacidad para premiar al que cumple con creces los objetivos, y también tienes que tener herramientas para penalizar, y en España no se tienen", reivindicaba Miquel.

A las intervenciones de las colaboradores se sumaba la de Casimiro García-Abadillo, director de El Independiente. "Hay que desterrar el concepto de que si te ganas la plaza ya está", comenzaba explicando el periodista. A pesar de comentar que la eliminación de esa idea era una prioridad, García-Abadillo rompía una lanza a favor de Afra Blanco. "Sí que hay mecanismos para penalizar, lo que pasa es que son extremísimos y no se usan con frecuencia".

Carlos Miranda, exsecretario español en la OTAN, intervenía para concluir que "lo que se juega también es una insatisfacción del funcionamiento de las administraciones en general". Quien fuera diplomático terminaba apuntando que el problema no es solamente ni de unos ni de otros, como pudo apreciar tras recibir una retroalimentación de diplomáticos de otros países. "No tenemos todos los instrumentos necesarios y no se invierte lo suficiente", declaraba Miranda.