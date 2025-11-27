Chicote se pasa al espionaje: su nuevo programa en laSexta va a dar que hablar

Alberto Chicote no ha terminado con los fogones televisivos. Después de arrasar con "Pesadilla en la cocina" y agitar los rankings con "Batalla de restaurantes", el chef regresa con un proyecto que promete poner los pelos de punta a más de un hostelero: "Servicio Secreto by Chicote", un nuevo formato de espionaje culinario que se emitirá en laSexta.

Esta vez, Chicote se inspirará en uno de sus referentes internacionales, Gordon Ramsay, para adentrarse en una versión española de su exitoso formato. La dinámica cambia: nada de entrar como un ciclón a dar órdenes desde el primer minuto. Primero, cámaras ocultas y comensales infiltrados se encargarán de recopilar todo lo que ocurre en el restaurante antes de la llegada del chef.

El objetivo: ver la verdad sin filtros ni puestas en escena. Todo lo que el personal oculta cuando saben que viene alguien de la tele, quedará al descubierto. Desde el trato al cliente hasta el estado real de la cocina, pasando por situaciones incómodas o incluso cómicas. Chicote lo verá todo desde la distancia, como si fuera el director de una operación encubierta.

Una vez tenga claro el diagnóstico, entrará en acción. Como ya ocurría en sus programas anteriores, el reto es transformar negocios al borde del abismo. No solo se trata de limpiar la cocina y cambiar la carta: se trata de entender por qué el restaurante no funciona desde dentro, con una visión más profunda, casi quirúrgica, de lo que implica levantar un local gastronómico hoy.

La limpieza, el servicio, el ambiente y la carta volverán a estar en el punto de mira, pero con una diferencia clave: esta vez, el espectador llegará antes que Chicote. Será testigo de los errores sin maquillaje, y eso da al formato un componente casi de reality, donde las emociones están a flor de piel y el suspense es parte del menú.

Con este nuevo proyecto, Chicoteconfirma que no está dispuesto a repetir fórmulas. "Servicio Secreto by Chicote" es, probablemente, su apuesta más audaz: un formato donde la hostelería se mezcla con la vigilancia encubierta, y donde cada plato mal servido puede ser la prueba definitiva para un veredicto televisado. El resultado: un cóctel de tensión, verdad y cocina en su punto.