‘Emparejados’ ya tiene fecha de regreso: todas las parejas famosas que veremos en la nueva temporada

Antena 3 ha confirmado el regreso de ‘Emparejados’, que estrenará su segunda temporada el próximo sábado 6 de septiembre en horario de prime time. El programa presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido volverá con nuevas entregas y muchas preguntas para sus parejas invitadas.

Entre los nombres ya anunciados destacan Loles León y Bibiana Fernández, Carmen Morales y Shaila Dúrcal, los cómicos José Corbacho y Paz Padilla o el matrimonio formado por Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Virginia Troconis. También se sentarán en el plató Victoria Federica y su amiga Rochi Laffón, así como Bertín Osborne junto a su hija Alejandra Ortiz.

El formato se estrenó en septiembre de 2024 como una gala puntual y logró un 14,1% de cuota de pantalla, dato que ha animado a la cadena a darle continuidad con más entregas y nueva ubicación en la parrilla.