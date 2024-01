El enganchón de Frank Cuesta con un conocido tuitero: "Alguien que no vale ni la mierda que caga"

Como no cabía esperar de otra manera, el herpetólogo y televisivo Frank Cuesta ha empezado fuerte el año 2024. Ha protagonizado un importante enganchón con un conocido creador de contenido en la red social X, en la que Frank "de la junga" ha llamado a Felipez360, el influencer en cuestión, "feo con aspecto desagradable".

Todo empezó a raíz de que un usuario de X, pablomurrrr, "documentase" "la desfachatez del streamer TheGrefg", algo que califica "completamente al margen de la moralidad".

A continuación, Frank Cuesta entró al trapo para defender a su colega: "No te conozco, pero en vez de preocuparte del trabajo de otros y de su vida... preocupate de lo tuyo mejor.", le recomendó al tal pablomurrrr.

Fue entonces cuando entró en acción otro usuario, Felipez360, un conocido creador de contenido en X, quien atacó inclementemente al herpetólogo leonés: "me estaba costando cagar hoy, por mucha fuerza que hiciera no salía nada, y ahora lo entiendo, mi mierda había tomado forma humana y estaba escribiendo desde la cuenta de este señor", dijo en referencia a Frank de la junga, a quien calificó de "tremendísimo montón de mierda".

Cuesta no se pudo inhibir y entró al trapo de lleno: "Alguien que se mira al espejo y sabe que fue, es y siempre sera feo con aspecto desagradable. Alguien que sin que otra persona le ataque, le intenta atacar. Alguien que vive encerrado en su mierda porque no es quien le hubiese gustado ser. En definitiva y hablando de mierda... ALGUIEN QUE NO VALE NI LA MIERDA QUE CAGA", le replicó comtundente.

Luego, este usuario, Felipez360, le ha dedicado un vídeo a Frank en el que de manera velada le dice que "eres un puto subnormal".