Acceso

Televisión Programas

Actualidad

Nuria Roca se olvida de Gonzalo Miró con el fichaje estrella de Esperanza Aguirre en la nueva etapa de 'La Roca'

Nuevos colaboradores, nuevas secciones y nuevo horario en esta quinta temporada del magacín de actualidad y crónica social de Atresmedia liderado por la periodista valenciana

Nuria Roca se olvida de la ausencia de Gonzalo Miró con el fichaje estrella de Esperanza Aguirre en la nueva etapa de 'La Roca'
Nuria Roca se olvida de la ausencia de Gonzalo Miró con el fichaje estrella de Esperanza Aguirre en la nueva etapa de 'La Roca'laSexta
Javier Corpas
Madrid Creada:
Última actualización:

'La Roca' regresa este fin de semana a laSexta más fuerte que nunca y con doble emisión: los sábados y domingos de 15:30 a 20:00 horas. El programa de Nuria Roca mantiene su sello de actualidad pero suma nuevas secciones que refuerzan su carácter periodístico y de entretenimiento. Entre ellas destacan “Mesa de sobremesa”, donde se repasará la actualidad más diversa; “Investigación”, con reportajes en profundidad como los de Pablo Gilarranz; “Memoria de sucesos”, a cargo de Cruz Morcillo; o “Desmontando bulos”, que dirigirá Jesús Espinosa desde Newtral. También llegan bloques como “Nostalgia”, con imágenes históricas de archivo, y “Gastrotendencias”, un repaso a lo más viral de la gastronomía en redes sociales. Además, la crónica social se refuerza con la incorporación de Silvia Taulés y Valeria Vegas junto a Pilar Vidal.

Adiós al siempre polémico Gonzalo Miró

El regreso trae consigo una despedida y un fichaje sonado. Gonzalo Miró deja su silla tras marcharse a RTVE, mientras que la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre se incorpora a la nueva sección de entrevistas, por la que también pasarán Manuela Carmena, Abel Caballero o Leire Pajín. En la mesa de entretenimiento continuará Juan del Val, marido de Nuria Roca, junto a colaboradores habituales como Sara Ramos o Nacho García, garantizando la combinación de información, debate y humor que caracteriza al formato. Con esta renovación, 'La Roca' aspira a consolidarse como el gran magacín de fin de semana en la televisión española.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas