Nuria Roca se olvida de Gonzalo Miró con el fichaje estrella de Esperanza Aguirre en la nueva etapa de 'La Roca'
Nuevos colaboradores, nuevas secciones y nuevo horario en esta quinta temporada del magacín de actualidad y crónica social de Atresmedia liderado por la periodista valenciana
'La Roca' regresa este fin de semana a laSexta más fuerte que nunca y con doble emisión: los sábados y domingos de 15:30 a 20:00 horas. El programa de Nuria Roca mantiene su sello de actualidad pero suma nuevas secciones que refuerzan su carácter periodístico y de entretenimiento. Entre ellas destacan “Mesa de sobremesa”, donde se repasará la actualidad más diversa; “Investigación”, con reportajes en profundidad como los de Pablo Gilarranz; “Memoria de sucesos”, a cargo de Cruz Morcillo; o “Desmontando bulos”, que dirigirá Jesús Espinosa desde Newtral. También llegan bloques como “Nostalgia”, con imágenes históricas de archivo, y “Gastrotendencias”, un repaso a lo más viral de la gastronomía en redes sociales. Además, la crónica social se refuerza con la incorporación de Silvia Taulés y Valeria Vegas junto a Pilar Vidal.
Adiós al siempre polémico Gonzalo Miró
El regreso trae consigo una despedida y un fichaje sonado. Gonzalo Miró deja su silla tras marcharse a RTVE, mientras que la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre se incorpora a la nueva sección de entrevistas, por la que también pasarán Manuela Carmena, Abel Caballero o Leire Pajín. En la mesa de entretenimiento continuará Juan del Val, marido de Nuria Roca, junto a colaboradores habituales como Sara Ramos o Nacho García, garantizando la combinación de información, debate y humor que caracteriza al formato. Con esta renovación, 'La Roca' aspira a consolidarse como el gran magacín de fin de semana en la televisión española.
