Un fallo en la señal provoca que 'En boca de todos' aparezca por sorpresa en un episodio de 'Doraemon'

La televisión no funciona sola y detrás de la señal que cada día llega hasta nuestros televisores se encuentra el equipo de continuidad de cada cadena. Así, los trabajadores de este departamento se encargan de estar pendientes de que todo funciona perfectamente y que cada cadena está emitiendo sus programas correctamente.

Sin embargo, de vez en cuando se cuelan algunos errores, los denominados fallos de continuidad. Un ejemplo claro y sencillo son los segundos en los que la pantalla se va a negro repentinamente durante un informativo. Pero también puede ocurrir que un programa se cuele en otro, y esto es lo que sucedió este lunes en Mediaset.

Algo de lo que se percató un usuario de X y que compartió en su perfil. En este caso, durante la emisión habitual de 'Doraemon' en Boing, a las 10:45 horas, surgió de la nada la emisión de 'En boca de todos'.

Mientras Nobita estaba sentado en su habitación intentado hacer sus deberes y pronunciaba "Ay, qué cansancio", la imagen se fue y, en su lugar, durante cuatro segundos, apareció en pantalla el reportaje sobre el crimen de Mati que el programa de Nacho Abad estaba emitiendo en directo en Cuatro.

Pasados esos segundos, la emisión volvió a la normalidad y, como si estuviera programado, en ese instante hizo su entrada Dorami, la hermana del gato cósmico, a través del cajón de la mesilla donde Doraemon tiene guardada la máquina del tiempo para viajar entre el pasado y el futuro.

Una coincidencia que ha desatado las bromas en redes sociales con comentarios aludiendo a Nobita, quien parecía haber reaccionado a la noticia o que acababa de sufrir un desmayo al ver las audiencias de Telecinco.