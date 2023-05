Fernando Tejero revive, con Carles Francino, su dura infancia: «Abusaron de mí sexualmente»

Hoy es uno de los actores más reconocidos de la comedia nacional, después de haber participado en series como «Aquí no hay quien viva» o «La que se avecina». Aunque Fernando Tejero también haya hecho cine, con sus personajes en las comedias de los Hermanos Caballero ha marcado una época. Todavía protagoniza infinidad de memes en redes su personaje de Emilio, el portero del vecindario más famoso de la historia de la televisión.

Sin embargo, el actor nunca había compartido tanto su vida personal como lo está haciendo últimamente. Ayer en el programa de Carles Francino compartió su dura infancia en Córdoba, en la que fue un hijo prestado y vivió con su tía hasta que ella enfermó. El actor reconoce arrastrar aún ese abandono paternal. Pero su etapa en el colegio y la adolescencia fue aún más difícil: «Abusaron de mí sexualmente, un chico mayor que yo. Y claro, yo no quería aceptarme tampoco por la sociedad, por mi familia... Entonces, yo me quité la pluma a base de corregirme yo mismo. Yo tengo la voz ronca hoy, y tartamudeo, por no poder expresarme tal cual era».

Fernando ha decidido compartir este drama que aún le atormenta, por si su ejemplo puede ayudar acabar con el bullying, un problema social contra el que ayer se celebraba el día internacional de su lucha. De hecho, el actor será uno de los protagonistas del nuevo programa de laSexta, conducido por el escritor Albert Espinosa. En este novedoso formato bautizado como «El Camino a Casa», celebridades como Tejero o Jesulín de Ubrique revivirán su infancia en sus ciudades natales.