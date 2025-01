Genoveva Casanova causa baja en su cita con la prensa: tiene una muy buena excusa

Genoveva Casanova tenía una cita fijada en el calendario para la mañana de este miércoles 8 de enero. Comienza la nueva temporada televisiva y desde Antena 3 se apuesta fuerte por la quinta edición de ‘El Desafío’, que cuenta con la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo y amiga íntima del rey Federico X de Dinamarca como una de sus grandes estrellas. Sin embargo, no ha podido brillar ante las cámaras como estaba previsto, pues ha causado baja en la rueda de prensa que se ha convocado para promocionar el programa. Se había anunciado que estaría presente ante los periodistas, una oportunidad de oro para poder hablar con ella después del escándalo que supuso la publicación de sus fotos con el marido de Mary de Dinamarca. Desde entonces no se ha pronunciado y ha dejado que el silencio hable por ella, como así parece que seguirá siendo. Eso sí, el motivo de su ausencia es de peso, como así han querido detallar desde la organización para evitar especulaciones o rumores varios.

Concursantes de la quinta edición de 'El Desafío' Atresmedia

Genoveva Casanova no ha sido la única en causar baja en tan importante cita para ‘El Desafío’, que regresa a la parrilla de Antena 3 en su quinta edición con un atractivo elenco de famosos. En la rueda de prensa se ha echado en falta a Feliciano López y Santiago Segura, que no han podido cuadrar sus agendas y les ha sido imposible acudir. Distinto ha sido el motivo que se ha ofrecido para excusar a la que fuese la nuera favorita de la duquesa de Alba: “Genoveva se ha sentido indispuesta a última hora”, ha comunicado Carmen Ferreiro, directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia. Parece algo importante, o al menos no han tranquilizado mucho a los presentes, pues Jorge Salvador, director de la productora 7yAcción ha añadido que recibieron el aviso de su ausencia este martes y que “se encontraba fatal”.

Es más, tan mal se sentía Genoveva Casanova que su salud le ha impedido también estar de forma telemática. Salvador ha añadido que le solicitó a la concursante estrella del programa si podía grabar un vídeo para saludar a los periodistas en la rueda de prensa y quizá contar un poco sobre su experiencia. No hubo suerte. Su salud se lo impide: “Se encontraba tan mal que no ha podido ser”. Aun así, habló por ella al ensalzar el esfuerzo demostrado en las pruebas y su valentía a afrontar este reto televisivo en medio del huracán mediático en el que se vio inmersa al ponerse sobre el tapete su vínculo con el Federico de Dinamarca: “Ha sido impresionante cómo ha vivido dos vidas paralelas rodando ‘El Desafío’. Un problema personal que era lo que era y cruzaba el plató y era una actitud positiva. Nos ha hecho sentir bien a todos. Se lesiona durante el programa y tuvimos que convivir con ella lesionada y estuvo dando el callo muy fuerte”, valoraba.

Genoveva Casanova practicando deporte Redes sociales

Genoveva Casanova arrastra las secuelas de un tromboembolismo pulmonar que casi le cuesta la vida. Fue un susto tremendo y el dolor que experimentó lo narró con una crudeza que después se resumió en un diagnóstico de infarto pulmonar, un derrame y un ventrículo del corazón dañado. Por ello deberá cuidar aún más su vida y eso que es deportista y disfruta de una alimentación saludable, algo que quizá le haya salvado. Tuvo que recuperar las fuerzas perdidas tras su ingreso hospitalario y la convalecencia en su domicilio, lo que le quitó capacidades deportivas. No tardó mucho en echarse de nuevo a la calle a correr, practicar yoga y recuperar la vida activa que le caracteriza. Ahora, en ‘El Desafío’ estaba dispuesta a demostrar su fortaleza, no solo física sino también mental. Una pena que la salud le haya jugado una mala pasada y le haya impedido estar en la puesta de largo de los concursantes, entre los que está Victoria Federica, Gotzon Mantuliz, Lola Lolita, Manuel Díaz ‘El Cordobés’, Roberto Brasero y Susi Caramelo, además de Feliciano López y Santiago Segura, que también causaron baja por incompatibilidad de agenda.