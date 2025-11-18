Gilbert ha explotado y sus acciones tendrán severas consecuencias. El joven mallorquín no pudo soportar ver las imágenes de su pareja Claudia, quien ha caído totalmente en la tentación de Gerard, completando la infidelidad con una ardua noche de pasión bajo las sábanas (aunque esto su pareja aún no lo ha visto). Gilbert recibirá un duro correctivo por parte de la dirección de 'La isla de las tentaciones 9' tras lo ocurrido en la gala de ayer. No solo corrió hacia la villa de las chicas de forma descontrolada, marcándose un Montoya 2.0, sino que lanzó la tablet del programa por los aires, hecho que tendrá una sanción ejemplar por la dirección del reality de convivencia de Telecinco.

El estallido de Gilbert fue tan impulsivo como inesperado. En cuanto vio las imágenes que le mostraban, perdió por completo la calma: agarró la famosa tablet del programa, la cerró de golpe y la arrojó al mar con una rabia incontrolada. Apenas terminó ese gesto, salió corriendo hacia la villa donde se encontraba Claudia, decidido a encararse con ella sin pensar en las consecuencias, en una escena que recordó inevitablemente al célebre "Montoya, por favor" de ediciones anteriores. Nadie del equipo logró frenarlo durante su carrera, y terminó irrumpiendo en la casa entre gritos, exigiendo explicaciones a Claudia. Afortunadamente, las compañeras de la joven y los tentadores reaccionaron rápido y evitaron que ambos llegaran a cruzarse físicamente, conteniendo la situación a duras penas. Sandra Barneda intervino entonces para calmar los ánimos, recordándole a Gilbert que destruir la tablet e incumplir normas básicas del formato no quedaría impune. Le adelantó que enfrentará una sanción que conocerá en la entrega de hoy martes 18 de noviembre. En la edición anterior, Montoya fue castigado sin poder ver las imágenes de su pareja tras una infracción similar, por lo que todo apunta a que Gilbert recibirá una penalización parecida, quizá incluso más severa por haber dañado un objeto clave del programa.