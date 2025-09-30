Pablo Motos entrevista en 'El Hormiguero' al nuevo veterinario de Netflix, Luis Zahera

Luis Zahera se convierte en veterinario en 'Animal', la nueva serie de Netflix que llega a la plataforma este próximo 3 de octubre y ha elegido 'El Hormiguero' para presentar su nuevo proyecto dentro del servicio de streaming por excelencia. El programa de las hormigas más famosas de la televisión liderado por Pablo Motos volvió anoche a ser el espacio más visto de la televisión, con más de 4 millones de espectadores que en algún momento sintonizaron con la entrevista realizada por el maestro de ceremonias valenciano a Carmen Maura, que cifró un share medio del 14.5%.

En esta nueva ficción de seis episodios de aproximadamente 30 minutos cada uno, sigue la vida de Antón (Luis Zahera), un veterinario sin un duro, acepta trabajar en una tienda de mascotas de lujo y pasa de cuidar animales en el campo a vender "cucaditas" y caprichos para perros mimados.

Nacido en Santiago de Compostela en el año 1966, Luis Zahera es uno de los actores más reconocibles del cine y la televisión española, célebre por su intensidad interpretativa y su inconfundible acento gallego. Dio sus primeros pasos en la televisión autonómica gallega, pero alcanzó popularidad nacional gracias a la serie 'Mareas vivas'. Su versatilidad le ha permitido brillar tanto en el drama como en la comedia, convirtiéndose en un rostro habitual de grandes producciones. En el cine ha participado en títulos como 'Celda 211', 'El reino', 'As bestas', 'Locus amoenus' o 'La familia perfecta'. Su papel en 'El reino' le valió el Premio Goya a Mejor Actor de Reparto en 2019, reconocimiento que repetiría en 2023 con 'As bestas'. En televisión, además de sus inicios, ha trabajado en series como 'Sin tetas no hay paraíso', 'Vivir sin permiso', 'La unidad' o 'Entrevías', consolidando una carrera marcada por personajes duros, complejos y carismáticos.

Luis Zahera, en una imagen de archivo, recogiendo el Goya a mejor actor de reparto. Europa Press

Invitados del resto de la semana

Mañana miércoles y primer día de octubre, Vicente Vallés será el invitado que amenice la gala del ecuador de la semana. El presentador líder de los Informativos de la noche presenta su nuevo libro 'La caza del ejecutor', además de analizar la actualidad política y social de España durante su entrevista con Pablo Motos. Por último, el jueves turno de la cantante Gloria Estefan. La artista cubana regresa a España para ser la cabeza de cartel de las celebraciones que prepara la Comunidad de Madrid con motivo del Día de la Hispanidad y ofrecerá un concierto gratuito el próximo 5 de octubre en la Plaza de Colón de la capital.