Pablo Motos revela en 'Espejo Público' los invitados que se le resisten y los secretos de sus 3.000 programas en 'El Hormiguero'

Pablo Motosvisitó 'Espejo Público' para celebrar junto a Susanna Griso los 3.000 programas de 'El Hormiguero' y repasar 20 años de éxitos, anécdotas y grandes invitados. El presentador confesó que se siente “muy feliz, muy orgulloso” pero también “un poco mayor”, recordando que lleva más de dos décadas al frente de su icónico programa.

Pablo Motos confiesa sus “imposibles” y anécdotas de 20 años en 'El Hormiguero'

Durante la entrevista, Pablo Motos habló sobre los invitados que aún no ha conseguido traer: “Me voy a morir sin entrevistar a George Clooney, me encantaría. Y luego no desisto en ello con Lady Gaga”, aseguró. También recordó situaciones complicadas con celebridades como Sylvester Stallone: “Dijo que el plató tenía que estar a 13 grados, que nadie le podía mirar el lado derecho de la cara y que no entendía la ciencia… fue un golpe detrás de otro”.

Pablo Motos en 'El Hormiguero' Atresmedia

El programa también contó con la intervención de Miguel Ángel Revilla, el invitado más frecuente de 'El Hormiguero'. Pablo destacó su química con el político: “Nos entendemos muy bien, cuando se alarga le meto pullas de humor y siempre trae material de primera. Es un clásico y un talismán para el programa”. Revilla confirmó que celebrará su cumpleaños número 83 en 'El Hormiguero' por quinta vez consecutiva el próximo 26 de enero. Motos también repasó los inicios del programa, donde asegura que llegaron a asumir riesgos casi como “Indiana Jones”: “Al principio estábamos muy locos, a base de accidentes que llevo por todo mi cuerpo, pero sí que me la he jugado bastantes veces”. La entrevista dejó claro que, tras 3.000 emisiones, 'El Hormiguero'sigue siendo uno de los referentes de la televisión española, combinando entretenimiento, anécdotas y la cercanía con sus invitados.

Invitados de la semana 3.000 en 'El Hormiguero'

Hoy martes será el turno del humor gracias a Leo Harlem, que visitará el plató para anunciar su retirada de los escenarios con el espectáculo 'Hasta luego, Leo', una despedida que se celebrará en Madrid del 17 al 21 de diciembre y que reunirá sus mejores monólogos. El miércoles, el programa vivirá una doble cita internacional y televisiva con la visita de Arturo Valls y Christopher Lloyd. El presentador valenciano acudirá para presentar la nueva temporada de 'El 1%', el concurso de Antena 3 que regresa esa misma noche. Por su parte, el legendario actor Christopher Lloyd, recordado por su papel como Doc en 'Regreso al futuro', conversará sobre el reestreno mundial del filme por su 40 aniversario. La semana de celebración cerrará por todo lo alto el jueves con Dani Martín, que presentará su nueva 'Gira 25 P*tos Años', con la que recorrerá España tras inaugurarla con diez conciertos en el Movistar Arena de Madrid. Además, el cantante ofrecerá en exclusiva su nuevo single, poniendo el broche musical a una semana histórica para 'El Hormiguero'.