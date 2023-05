Ibai «da largas» a Bertín Osborne implicando a Piqué

La Kings League es uno de los fenómenos más virales del año. Uno de los motivos de su éxito es el haber juntado a fenómenos del deporte como el Kun Agüero o Iker Casillas con los streamers más exitosos de la actualidad. Así, surgen conversaciones surrealistas entre fenómenos de masas como Casillas e Ibai. En su última conversación Iker quiso proponer algo al streamer vasco.

Resulta que Iker lleva bastante tiempo siendo insistido por Bertín Osborne para que Ibai acuda a su programa en Telecinco «Mi Casa es la Tuya», donde ya han ido celebridades de todo tipo, como Isabel Díaz Ayuso o David Broncano. Precisamente, con el presentador comparte la famosa anécdota del caballo que le regaló el cantante en «La Resistencia».

De hecho, esta no sería la primera vez que Ibai acude a un formato similar, ya que hace años fue entrevistado por «Évole» en su propia casa. Sin embargo, por la reacción que tuvo Piqué a la propuesta de Iker parece que Ibai no es el único deseo de Bertín o que la vía «Casillas» no ha sido la única que ha intentado.

Ibai se sorprendió de que Bertín estuviera interesado en entrevistarle, pero como es habitual decidió seguir el juego y tirar la pelota sobre el tejado de Piqué: «Si va Piqué, voy».