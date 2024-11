Willy Toledo se sube al barco de los detractores de Iker Jiménez

El actor Willy Toledo ha vuelto una vez más a encender la polémica en redes sociales al lanzar duras críticas contra el presentador Iker Jiménez y Mediaset, a quienes acusa de promover "propaganda fascista". Toledo, conocido por sus recurrentes y vehementes intervenciones, ha utilizado su perfil en X para atacar al marido de Carmen Porter por apoyar perfiles de marcado carácter ideológico.

La controversia se ha desatado cuando Iker Jiménez, presentador de los programas 'Cuarto Milenio' y 'Horizonte', ha publicado un par de mensajes en X mencionando, con tono irónico, a varias cuentas que lo habían respaldado en un momento de polémica. En uno de los tuits, Jiménez ha hecho un llamado sarcástico: "Esta es una consigna. Repito, consigna y voy muy en serio. Ni se les ocurra ver, leer o escuchar a estos peligros públicos. Stop". En un segundo mensaje, ha continuado: "Y a estos tampoco. Añadan HEREJES a la lista por favor!!!! Háganlo ustedes para que NADIE LES SIGA JAMÁS. Juajuajaua".

Iker Jiménez recula y se retracta ante la acción de Rubén Gisbert Cuatro

Estos comentarios en vez de pasar desapercibidos han traído consigo que Willy Toledo se haya encendido y no haya dudado en responder con dureza. "Aquí el amigo Iker Jiménez promocionando todas las cuentas de la fascistada tuitera generadora de bulos. Pero no lo llamen fascista intoxicador que se mosquea", ha escrito el actor, recriminando al presentador su apoyo a lo que considera desinformación y agendas ultraderechistas. Toledo también ha apuntado a Mediaset, cadena a la que pertenece Cuatro, por dar espacio mediático a Jiménez: "Propaganda fascista cortesía de Cuatro. No hay fascista con voz sin medios que le proporcionen el altavoz".

El intercambio no ha pasado desapercibido para los usuarios de X y ha generado un fuerte debate en la red social de Elon Musk. Las reacciones a los comentarios de Toledo han sido polarizadas, con seguidores que aplaudieron su frontalidad y detractores que lo acusaron de radicalismo. Este nuevo capítulo llega tras un enfrentamiento reciente entre Toledo y la cantante Beatriz Luengo, quien ha anunciado acciones legales en su contra tras una serie de comentarios ofensivos hacia su marido, el músico Yotuel Romero.

El desencuentro con la excantante del grupo 'Upa Dance' se ha inició cuando ella y Yotuel aparecieron en 'Late Xou' para hablar de su documental "Patria y Vida", una obra que denuncia la represión en Cuba. Toledo ha respondido con comentarios despectivos, acusando al músico de vender a su pueblo y mencionando a su hijo, algo que la cantante consideró inaceptable. "Es aberrante que usted ponga en su boca a mi hijo menor de edad para insultar a mi marido", ha señalado Luengo, anunciando que llevaría a Toledo ante la justicia. Asimismo, la cantante y actriz española ha expresado recientemente su descontento en el programa 'En Boca de Todos', donde ha relatado las amenazas que supuestamente ha recibido de Toledo, quien habría afirmado que la agrediría verbalmente en el juzgado. "Tengo protección en Estados Unidos, pero me duele que en mi propio país tenga que sentir miedo", ha confesó entre lágrimas la bailarina madrileña. Beatriz Luengo, acompañada por el apoyo de Nacho Abad y sus colaboradores, ha dejado claro que enfrentará la situación por la vía legal.