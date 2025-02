Ana Rosa Quintana cuestiona la credibilidad de Podemos y Sumar: "no hace falta manifestarme y menos con esas compañeras"

Con el 8M a la vuelta de la esquina y con todos los escándalos sexuales que ondean por los aledaños de Sumar y Podemos, se antoja una manifestación complicada para los partidos a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español. Sin con Iñigo Errejón no había suficiente, el reciente escándalo de Juan Carlos Monedero antoja muy complicada la credibilidad que inician la marcha protesta. Un asunto que ha sido cuestionado esta mañana en "El programa de Ana Rosa", en el que la maestra de ceremonias del programa matinal de Telecinco admitió que en el pasado apoyaba la causa y que las políticas de desunión entre las mujeres de las personas que han intentado sacar rédito político de esta noble causa, le ha provocado un rechazo al "feminismo actual".

"Me costó una pasta"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cuestionó la participación del Partido Socialista en la manifestación del 8 de marzo, preguntándose con quién acudirán este año: "¿Por quién van a ir acompañados? ¿Por los de la manada que han visto rebajadas sus penas por la ley del sí es sí? ¿Van a querer ir con Jessica a la manifestación del 8M a reivindicar la igualdad o le van a pedir también que vaya Monedero, Errejón y Pablo Iglesias?". En sus declaraciones, el regidor madrileño criticó a quienes, en su opinión, han intentado capitalizar el movimiento feminista, afirmando que "hoy ya no se pueden poner en primera línea porque tienen muchas culpas que purgar y muchos pecados que espiar".

Por su parte, la presentadora Ana Rosa Quintana expresó su desilusión por la evolución del feminismo y la división dentro del movimiento. "A mí me da pena, porque yo recuerdo la primera. Primero, 8-M, que realmente fuimos todas las feministas juntas, todo el mundo de todas las ideologías", comentó. Además, lamentó el cambio en el panorama actual y explicó que, en aquella primera manifestación, su compromiso le costó dinero: "Me costó una pasta, porque yo no vine a trabajar y me lo descontaron del sueldo". Finalmente, se mostró contundente sobre su decisión de no asistir este año: "Yo no voy a ir a esta manifestación del 8M. No, yo no. Igualmente. Yo soy feminista todos los días, no hace falta manifestarme y menos con esas compañeras", se mostraba apenada la maestra de ceremonias de Mediaset ante aquellas personas que han buscado beneficio con el feminismo.