Un invitado de 'First Dates' sorprende a Carlos Sobera con un beso en la boca sin consentimiento: "No me denuncies"

Wilka Baret entró arrasando a 'First Dates'. "Me defino a mí mismo como una persona punky, bastante antisistema" así fue su carta de presentación en el programa de Mediaset aunque nada más entrar, le plantó un beso en la boca sin su consentimiento a Carlos Sobera. Nuestro protagonista automáticamente se arrepintió de sus comportamiento y le pidió al maestro de ceremonias y Celestina de la televisión que no le denunciase. Sobera le restó importancia aunque no sería la única vez que se vería sorprendido por su excéntrico invitado. "¿A ti te gusta que te metan un dedito por el culo?" le preguntó de sopetón Wilka y el presentador nacido en Barakaldo contestó con ironía ante esta sorprendente situación. "Lo que no me suele gustar es que me lo metan en el ojo… Me puedo quedar tuerto", espetó el líder de 'First Dates', lo que provocó un sentimiento de culpa en Wilka, que admitió que en ocasiones "se le va la olla".

Tras esta estrambótica presentación, Wilka cenó con Capitano Barbaconyo, que ya había participado en el programa años atrás. Durante la cita, la conversación fluyó con naturalidad, descubrieron afinidades y hasta compartieron un momento musical que marcó la velada. Wilka quedó tan impresionado que no dudó en admitir que le encantaría incluir al artista en su proyecto de vida y de escenario en Berlín. Al final de la cena, Capitano mostró la misma ilusión y ambos coincidieron en querer repetir la experiencia, sellando la noche con un entusiasta “¡Qué viva el amor!”.