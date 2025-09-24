Elisa Mouliaá se alinea con el terraplanista Javi Poves para advertirnos que los aviones "nos envenenan desde el aire"

A Javi Poves ya lo conocemos todos. Su cruzada contra Jesús Calleja, su defensa acérrima sobre la idea de que la Tierrano es redonda y sus innumerables apariciones en distintos medios (ya sean digitales o convencionales) para explicar sus creencias, lo han convertido en una de las grandes figuras mediáticas de este año 2025. Ayer volvía a Cuatro, al magacín nocturno de actualidad y sociedad 'Código 10' y lo hizo acompañado, sorprendentemente, por Elisa Mouliaá. La actriz, pieza fundamental en el declive del expolítico de izquierdas Iñigo Errejón, se alineó anoche junto al exfutbolista terraplanista para defender la idea de que estamos controlados por el aire y los aviones "nos envenenan desde el cielo".

"El ser humano tiene que ser controlado desde el principio hasta el final" empezaba su argumentario Javi Poves que fue secundado en todo momento por Elisa Mouliaá. Durante su primera intervención, explicó que la teoría de los 'chemtrails' se sustenta en defender que la estela blanca de los aviones son químicos que se utilizan para controlar a la sociedad, por lo tanto, no sería ni hielo ni vapor. El intentar controlarnos no es nuevo según Poves, ya que afirmó en el programa haber sido víctima de dominio desde que era un niño.

"A mí me han intentado envenenar a través de los alimentos que ingerimos, a través del agua, han echado basura y podemos ver que tiene de todo menos h20. Y le faltaba el aire, yo cuando era pequeño no veía los cielos rociados por todos lados", explicaba Poves en el mesa de análisis del programa de Mediaset bajo la atenta mirada de los presentadores Nacho Abad y David Aleman, con Elisa Mouliaá como fiel escudera de esta nueva teoría conspiranoica.

En el programa de Cuatro, Mouliaá defendió que la teoría está vinculada al clima y al supuesto poder del gobierno para modificarlo, y afirmó que las estelas se concentran en periodos que coinciden con los picos de alergias. Insistió en que su postura se apoya en la observación cotidiana y en su entorno familiar académico, señalando la coincidencia temporal entre esas trazas y los síntomas alérgicos como argumento. Frente a esas afirmaciones, la comunidad científica recuerda que se trata de 'contrails' o estelas de condensación: partículas expulsadas por los motores que, al mezclarse con aire frío, forman cristales de hielo cuya persistencia depende de la humedad, pudiendo disiparse pronto o expandirse hasta parecer una nube.