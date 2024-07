Mar Flores rompe su silencio y desvela su fugaz encuentro con Alejandra Rubio: "Si mis hijos están bien, yo estoy bien"

Ha sido la última en sacar tajada, pero lo ha hecho. Tras la portada de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio en "¡Hola!" anunciando su embarazo y la intervención de Terelu Campos en "¡De viernes!", Mar Flores por fin rompe su silencio y se sincera en la misma revista sobre la futura paternidad de su hijo.

Con la excusa de su 55º cumpleaños -los alcanzó el pasado 11 de junio-, la modelo hace balance y asegura que celebró esa fecha tan especial acompañada de todos sus hijos, incluido Carlo. "Hicimos una comida. Mis cinco hombretones y yo. Y todos estuvieron muy cariñosos", comenta Flores.

A lo largo de la entrevista, son pocas las preguntas destinadas al hecho de que se convertirá en abuela dentro de pocos meses. Mar sale del paso asegurando que ella es feliz si sus hijos también lo son, pero lo cierto es que no parece muy entusiasmada con la idea: "Carlo es un hombre adulto y, por tanto, no soy quién para cuestionar su vida y, por supuesto, le apoyaré siempre como madre". Estará a su lado, pero eso no quiere decir que reciba la noticia con la mayor de las alegrías.

Sobre Alejandra Rubio, Flores reconoce que tan solo ha podido verla una vez, cuando coincidieron por la calle. Un encuentro fugaz que se antoja insuficiente al tratarse de la madre de su futuro nieto. "Nos conocimos casualmente en un sitio", cuenta sobre su nuera, evitando entrar en más detalles sobre su opinión acerca de la hija de Terelu Campos.

"Yo veo a mi hijo Carlo más sereno. Si mis hijos están bien, yo estoy bien, lo único importante es eso", insiste Mar, recalcando que le trae sin cuidado si Rubio y su hijo pasan o no pasan por el altar: "Que se casen o no se casen, o con quién estén, da igual".

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anuncian la noticia más sorprendente: Van a ser padres Europa Press

Una distancia entre Alejandra Rubio y Mar Flores que no parece haber en el extremo opuesto. Terelu Campos y Carlo Costanzia derrocharon complicidad durante su último encuentro en el programa "¡De viernes!", una complicidad que la colaboradora confirma ahora al referirse así a la pareja de su hija: "Carlo es la pareja de mi hija, y es el papá del bebé que viene de camino, si Dios quiere".

De momento, habrá que esperar para que Mar Flores y Alejandra Rubio hagan buenas migas, pero no tiene pinta de que vaya a pasar mucho tiempo, teniendo en cuenta de que dentro de unos meses sus vidas se terminarán uniendo para siempre.