José Pablo López acorralado en el Senado por el presupuesto de RTVE y el posible "fraude" de las oposiciones

El presidente de RTVE José Pablo López ha intervenido este mediodía en el Senado tras la Comisión Mixta para el control parlamentario del ente público y ha contestado a las preguntas de los diferentes partidos políticos que han estado presentes en la sala en el día de hoy, muchas de ellas centradas en el despilfarro económico RTVE y la sorpresa de los presentes por buscar capital humano en labores de producción fuera del organismo público debido a la gran cantidad de trabajadores que existen dentro de la propia RTVE, además de una queja generalizada por el control de contenidos de los distintos programas del ente público, centrado en los "problemas del presidente" antes de focalizar en una televisión pública plural para todos los españoles.

Segunda comisión en el Senado

Con respecto a Lalachus en las últimas Campanadas y su más que polémica estampita, decidió no hacer muchos comentarios al respecto pero sí brindarle su apoyo, tanto a ella como al resto de presentadores de la cadena, comentando que estas denuncias son "un espectáculo lamentable, sirviendo para presionar y provocar que te pienses antes tus acciones en vez de actuar". La transparencia y la hija de ruta del ente público también ha sido cuestionada en la comparecencia y José Pablo López ha desmentido el "supuesto rescate" de cerca de 30 millones que habría pedido RTVE. "La hoja de ruta la he diseñado yo, nadie del Gobierno me ha dado directrices y por supuesto que no he pedido dinero al Estado. Hay un fondo reservado de 45 millones que se aplicará en caso de que sea necesario una vez se apruebe los presupuestos de este año en el mes de marzo", comentaba a la pregunta del Grupo Parlamentario Vox, al que también le contestó que las diferencias estructurales de los centros de Canarias y Cataluña provoca que RTVE haga más hincapié en ellos por los recursos dentro de ellos, diferentes al resto de comunidades al tratarse de centros de producción, confirmando además que habrá una mayor financiación para la islas Canarias y que trabajará próximamente en centros de otras comunidades autónomas con son Andalucía y Valencia, contestado en esta ocasión al grupo parlamentario Sumar.

Además, José Pablo López ha confirmado que RTVE está en producción dos nuevos programas vespertinos en la primera y segunda cadena del grupo, para los meses de marzo y abril, aunque no hay nada concreto al respecto ni ha dado nombres de trabajadores que puedan realizar dicho espacio en La1 y La2 de la televisión pública, dejando en el aire si se trata de la contratación de María Patiño y Belén Esteban, para que el espíritu de "Sálvame" se instale en Prado del Rey. También ha querido puntualizar sobre la colaboración con las universidades públicas de este país, para formar a futuros profesionales de la comunicación a través de un acuerdo entre las organizaciones académicas pertinentes y el Instituto RTVE. También abordó el polémico examen de la última oposición al ente público, que "será juez de instrucción número 48 quien determine si continúa con el juicio de forma oral o se quedará archivado". Además ha comentado que van a llevar a cabo todas las medidas para recuperar la confianza y que la gestión de datos personales de los opositores ha empezado a gestionarse a través de un dispositivo propio, dejando a un lado la externalización que existía antes. "Vamos a hacer todo lo posible para clarificar los hechos", espetaba el presidente de RTVE. Por último comentó que "la corporación es consciente de los gastos realizados por los opositores afectados y que desde RTVE realizarán todo lo que esté de su mano una vez tenga seguridad de lo ocurrido para hacer frente a los gastos de los afectados por la filtración", buscando la fórmula para que esa compensación se haga efectiva.