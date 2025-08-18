La revelación de Alberto Gras sobre 'MasterChef 8' abre un conflicto con Ofelia: "Es un sinvergüenza"

La polémica está servida y 'MasterChef 8' está siendo su víctima. Hace tan solo unos días, Alberto Gras, cuarto finalista de la edición, comenzó a publicar en su perfil de TikTok el primero de una serie de vídeos para destapar los secretos del programa y empezó con un plato fuerte: cómo un miembro de la producción conocía de antemano el nombre del vencedor.

Los minutos en los que desvela que el conductor del coche de producción que les llevaba de casa a plató les dijo que la persona que iba a ganar esa edición era Ana Iglesias, han tenido una inmediata reacción de Ofelia, su compañera en los fogones.

La exconcursante primeramente comentó su vídeo pidiéndole que se informara más, asegurándole que "todos hacemos apuestas" e incitándole a que se quitara el nombre de MasterChef de su perfil. Algo que no ha encajado bien el chef y que rápidamente ha replicado.

"Aquí la única que ha chupado del bote y bien de 'MasterChef' eres tú, dicho por todos los compañeros de tu edición. El único día que te conocí en Cádiz, ya vi de qué palo ibas", ha respondido Gras.

La conversación en los comentarios de la publicación ha ido subiendo de tono y ha terminado con un mensaje claro y directo de la semifinalista en su perfil de Instagram: "Me parece, aparte de que es un sinvergüenza, un maleducado y un desagradecido, que deja mucho que desear como persona porque él no es chef ni se ha ganado la vida con sus propias manos. Él se ha ganado la vida, y tiene delito, gracias a 'MasterChef".

Y ha defendido la integridad del programa, indicando que las palabras de su compañero son fruta del mal perder: "Yo desde la segunda semana creía que Arnau iba a ser uno de los ganadores. Y no, no soy Aramís Fuster, pero es que no sabéis el nivel de cocina que tenía Arnau. Es muy fácil criticar un programa cuando no te bailan el agua y es muy fácil tener mal perder, pero lo difícil es saber perder bien, saber perder con educación. Lo importante de 'MasterChef' es que, aunque tú te vayas, si disfrutas del equipo eres ganador".