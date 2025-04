Josema Yuste comparte en 'El Hormiguero' dos curiosas anécdotas atrapado en un ascensor

Josema Yuste y Adrián Lastra han sido los invitados de esta noche en 'El Hormiguero', ocasión que han aprovechado para hablar sobre su nuevo proyecto teatral, una comedia muy divertida y llena de situaciones disparatadas. Justo por ese motivo, y teniendo en cuenta que el reciente apagón sumía a toda la península en la oscuridad durante varias horas, Yuste no ha dudado en compartir las curiosas anécdotas que vivió las dos veces que se quedó atrapado en un ascensor.

Josema Yuste, atrapado dos veces en un ascensor

Josema Yuste en 'El Hormiguero' Antena 3

Según ha explicado, la primera vez tuvo que esperar una hora y media a que le rescatasen. "Era la madrugada de un domingo a lunes, no había nadie, ni siquiera portero", le ha contado a Pablo Motos. "Me relajé, aunque el primer cuarto de hora lo pasé mal. Sin embargo, aunque estaba solo lo gestioné bien y esperé a que viniese alguien". De hecho, casi llegó a dormirse. "Me demostré que no soy tan imbécil y controlo un poco", ha señalado entre risas, demostrando que no pierde el sentido del humor ni en los peores momentos.

"Diez minutos terroríficos"

Una vez que apareció un vecino y pidió ayuda, tuvo que escuchar cómo los bomberos pasaban de largo, hasta que unos minutos después por fin le ayudaron a salir. Y no fue la única. "La segunda vez estaba en Alicante, en un hotel y me quedé atrapado con un matrimonio y una niña de 5 años", detalla respecto a su peor experiencia. "No estuve ahí ni diez minutos, pero fueron terroríficos", se ha lamentado.

Y es que por lo visto, la niña empezó a llorar, mientras que el padre no paraba de gastar bromas absurdas "que no venían a cuento". "No parada de darle al botón y al cabo de un rato se movió".