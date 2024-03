Juan del Val confiesa sus problemas de salud en 'La Roca': "No me puedo ni mover ni reír"

El próximo domingo, 17 de marzo, 'La Roca' cumplirá cien programas, ocasión para la que el equipo prepara algo especial. El magacín semanal presentado porNuria Rocaen laSexta ha arrancado su emisión con un aviso de su conductora.

La presentadora ha desvelado que su colaborador y marido, Juan del Val, "está fatal, le acaban de infiltrar" debido a un problema de salud que sufre. "No sé si vas a aguantar todo el programa", reconoció Nuria Roca.

Al hilo, Del Val ha asegurado que "no me puedo mover y no me puedo reír", ya que si lo hacía su espalda sufriría mucho. Por ello, el escritor madrileño ha rogado a sus compañeros de programa que le cuiden, además de prometer que haría todo lo posible para que no se le afectaran sus limitaciones físicas: "No se me va a notar".

De hecho, Juan del Val ya habló de sus problemas de espalda, probablemente una lumbalgia, el pasado jueves durante la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero'.