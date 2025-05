Juan del Val critica tanto la participación de Israel como la respuesta de RTVE: "Me pareció muy tibia"

Juan del Val nunca se queda callado, es su sello de identidad. Sus declaraciones generan polémica a raudales debido a la sinceridad de sus comentarios, que no siempre son bien recibidos por parte de la audiencia y las redes sociales. Ayer durante la emisión vespertina de cada domingo de 'La Roca', el magacín de actualidad que presenta su esposa Nuria Roca en laSexta, el escritor y guionista reflejó en varias ocasiones su animadversión por Eurovisión 2025, aunque puntualizó lo que piensa sobre Melody y la participación de Israel en el festival de la canción más importante del viejo continente.

Crítico tanto con RTVE como con Israel

Durante su intervención en 'La Roca', Juan del Val ofreció su opinión sobre la actuación de Melody en Eurovisión, asegurando que, como espectador ocasional del certamen, le sorprendió gratamente. “Como alguien que no ve Eurovisión nunca, yo ayer vi a Melody, es la primera vez que escucho la canción entera, lo prometo”, confesó. El escritor reconoció que no tenía referencias previas del resto de participantes, pero aún así afirmó: “Me pareció una actuación fantástica”. La conversación giró también en torno al mensaje que la cantante compartió tras la gala, en el que expresaba su decepción con elegancia. “Dice ‘viva la música y viva el arte’ a pesar de que primen otras cosas, y lo deja ahí como...”, comentó del Val, dejando entrever que Melody había sido clara sin necesidad de confrontación directa. En el plató, varios colaboradores compartieron su escepticismo habitual con el certamen europeo, apuntando que cada año se repiten polémicas ajenas a la música. “Es Eurovisión y todos los años pasa lo mismo”, remataba Sara Ramos.

El debate subió de tono cuando se abordó la polémica presencia de Israel en el festival, en medio de las críticas por el conflicto en Gaza y el papel de RTVE. Juan del Val fue tajante al expresar su malestar por lo ocurrido. “A mí me parece que es intolerable que Israel esté en Eurovisión y, de la misma manera que no participa Rusia, pues Israel tampoco”, afirmó con rotundidad. Según su visión, la participación israelí responde a una estrategia de propaganda: “Lo que pretende Israel es lavar su imagen y tampoco creo ni siquiera que lo esté consiguiendo”. También cuestionó la respuesta institucional española: “Me parece una respuesta muy tibia del gobierno, bueno, de RTVE, que a veces me hacen confundirme con esos términos”. Ante la pregunta de si Eurovisión es el foro adecuado para tratar estos temas, del Val fue claro: “Lo que pasa creo que es el reflejo de un problema muy grave y lo que sucede hay que contarlo”. Para él, separar arte y política ya no es una opción realista.