Juan José Ballesta rechazo cinco cifras por participar en "Supervivientes"

Juan José Ballesta ha sido un anhelo para Mediaset; pero jamás se pudo concretar nada. El actor ha lanzado al mercado un nuevo libro biográfico, en el que ha comentado que Telecinco peleó hasta el final para conseguirle un puesto como participante en uno de los concursos más exitosos de la cadena de la carretera de Fuencarral, "Supervivientes". La participación en La Isla de los famosos jamás se llegó a concretar, a pesar de la suculenta cantidad de dinero que el programa presentado por Jorge Javier Vázquez puso sobre la mesa, cuatro ceros y cinco cifras en total.

Una cuantiosa cifra

En estas nuevas páginas, en las que el actor hace un resumen de su vida, hay un fragmento especial en el que destaca la oferta de trabajo de "Supervivientes", pero que Juan José Ballesta decidió declinar y no enfundarse 50.000€ por estar en "una isla tropical", según palabras del actor de "El Bola" o "7 vírgenes", entre otras grandes películas de su filmografía.

Su decisión no se debió a temor alguno frente a las dificultades de la isla. En su libro "La vida mejor. El Bola, la fama y todo lo demás", el actor explicó que el reto físico y la supervivencia en condiciones extremas le resultan atractivos, y que no tendría problema en lidiar con hambre, tarántulas o la pesca rudimentaria. Sin embargo, lo que realmente le preocupa es el regreso al plató y la exposición mediática que rodea al programa. Ballesta teme las provocaciones y conflictos que suelen surgir en los debates posteriores, donde la imagen pública puede quedar marcada de manera irreversible por una reacción defensiva. "Si saltas y te defiendes, en ese instante has perdido tu reputación para siempre", comenta el actor, conocido también por su participación en concursos como "MasterChef Celebrity". A pesar de haber recibido ofertas tentadoras en momentos complicados de su carrera, Ballesta se ha mantenido firme en su postura, convencido de que aceptar estos programas es “pan para hoy y hambre para mañana”. Así, prefirió esperar oportunidades que no le comprometan públicamente.