La justicia da la razón a David Leo y lo absuelve definitivamente del delito de violencia de género

David Leo ha sido absuelto de forma definitiva por la justicia tras ser acusado en marzo de 2023 por un presunto caso de violencia de género, a raíz de una denuncia presentada por su expareja. Cuando el proceso judicial se hizo público en junio, su salida del programa 'El Cazador' fue inmediata: RTVE dejó de incluirlo en sus promociones, no renovó su contrato y decidió no emitir los diez episodios que ya estaban grabados con su participación en el concurso vespertino. Después de un largo proceso judicial de dos años, la Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado la absolución de David Leo, desestimando el recurso presentado por su expareja. En su resolución, el tribunal señala que no existe prueba concluyente que justifique una condena contra el acusado, por lo que se mantiene el pronunciamiento absolutorio dictado con anterioridad. El fallo también destaca que la parte apelante se limita a solicitar una revocación sin aportar argumentos legales suficientes que justifiquen anular la decisión original. De este modo, la Audiencia respalda la sentencia emitida en abril de 2024 por el Juzgado de lo Penal nº 12 de Málaga, donde ya se había considerado que la declaración de la denunciante carecía de la consistencia necesaria. La jueza subrayó entonces que los elementos esenciales del testimonio presentaban contradicciones y no eran lo bastante sólidos como para constituir prueba válida de cargo. Con ello, el caso concluye judicialmente con la absolución de Leo, tras haber sido examinado en dos instancias diferentes sin encontrar base para una condena.

Consecuencias mediáticas

En paralelo al proceso judicial, la figura pública de David Leo se vio afectada mediáticamente desde que se conoció la denuncia en junio de 2023, aunque esta se había presentado tres meses antes. El diario Público reveló en ese momento que la Fiscalía solicitaba un año de prisión por un presunto delito de lesiones, además de imputarle posibles delitos de injurias y vejaciones en un contexto de violencia de género. La noticia tuvo repercusión inmediata, sobre todo por su participación en el programa de televisión El Cazador, emitido por RTVE. La cadena, tras conocer la situación, emitió un comunicado institucional reafirmando su respeto por la presunción de inocencia. Añadieron que la temporada ya estaba grabada y que, tras conversar con Leo, él había decidido apartarse voluntariamente del programa para evitar influencias negativas tanto en su proceso legal como en su imagen pública. RTVE optó finalmente por no emitir los episodios ya grabados en los que aparecía, hasta que se resolviera su situación judicial, que ya ha terminado.