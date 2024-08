Karem Bürsin ("Love is in the air") regresa a España con su nueva telenovela

Lo nuevo de Kerem Bürsin llega a España. Tras "Love is in the air", serie que tuvo una promoción tremenda por parte de Telecinco, pero que poco a poco fue desapareciendo de su parrilla, llega directamente a Divinity, "Quiéreme siempre", que se estrena mañana 19 de agosto a las 22:00 de la noche en el canal de Mediaset. Bürsin interpreta a un joven muy adinerado en esta nueva serie, y se enamora de una joven que busca encontrar sus raíces. Esta nueva ficción turca que llega a España está producida por Ay Yapım, quién ha producido grandes éxitos que han triunfado en nuestro país como "Secretos de Familia", que se puede ver en Atresmedia.

Así es "Quiéreme siempre"

Leyla (interpretada por Hafsanur Sancaktutan) es una joven huérfana que, a pesar de las adversidades, sabe apreciar los pequeños placeres de la vida. Mantiene una fuerte convicción de que algún día se reencontrará con sus padres, aferrándose a la creencia de que la dejaron en el orfanato con pesar cuando era una bebé. La búsqueda de sus progenitores se convierte en su mayor motivación, llevándola a unirse a un grupo de estafadores para reunir el dinero necesario para encontrarlos. Ateş (el personaje de Kerem Büsin) es el hijo de un magnate empresarial, cuya vida, aparentemente perfecta, se desmorona tras la muerte de su madre. Desde entonces, ha pasado por varios internados y ha vivido en distintos países, lo que lo ha convertido en un hombre independiente y algo cínico. Sus caminos se cruzan cuando se encuentran en un hotel; Ateş queda cautivado por la belleza de Leyla, y ella, a su vez, se siente atraída por él, a pesar de su actitud altiva. Cuando el destino los une de nuevo, la vibrante personalidad de Leyla logra romper las barreras de Ateş, llevándolos a ambos a descubrir el amor.