Rosa Villacastín se muestra crítica con Ana Rosa Quintana: "Hay que saber irse"

La veterana periodistaRosa Villacastín, quien se retiró de la televisión hace apenas dos meses, ha lanzado un contundente mensaje a su antigua compañeraAna Rosa Quintana. En una reciente entrevista, Villacastín recomendó a Quintana que considere la jubilación, argumentando que "hay que saber irse".

Rosa Villacastín, con más de 50 años de carrera a sus espaldas, se despidió de la televisión en mayo de este año. Su última aparición fue en 'D Corazón', donde anunció que no participaría más en programas ni escribiría más crónicas periodísticas. Esta decisión marcó el fin de una era para Villacastín, quien ha sido una figura constante y respetada en el periodismo televisivo español.

En su entrevista con 'El País', Villacastín dirigió unas palabras a Ana Rosa Quintana, con quien compartió pantalla en 'Extra Rosa' entre 1997 y 1998. Quintana, que desde septiembre de 2023 presenta 'TardeAR', sigue siendo una figura prominente en Telecinco. Villacastín sugirió que Quintana debería considerar retirarse, afirmando: "Es que hay que saber irse". La veterana periodista argumentó que Quintana, con su situación personal y económica estable, podría disfrutar de una vida menos agitada: "Ana Rosa tiene dos hijos pequeños, un marido joven y está forrada... Si yo fuera Ana Rosa, ya no estaría ahí". Por otra parte, La comunicadora también le recomendó a Quintana un cambio en su formato de trabajo: "Si fuera ella, haría un programa de entrevistas a la semana, por la noche, y el resto a vivir". Sin embargo, Quintana ha dejado claro en varias ocasiones que "no tiene planes de retirarse por ahora".

Además de sus comentarios sobre Quintana, Villacastín también habló sobre su relación conJorge Javier Vázquez. Aunque se le atribuye haber descubierto a Vázquez, la relación entre ambos se deterioró por una "chorrada". Villacastín recordó un incidente en el que envió un WhatsApp a Vázquez mientras este hablaba en pantalla sobreRocío Carrasco. La respuesta pública de Vázquez le molestó: "Me dijo: 'Rosa, estás en tu casa sin hacer nada, dándole al dedito. Déjalo' (...) Me molestó que lo dijera al aire". Desde entonces, Villacastín decidió cortar su relación con él: "No quiero saber nada. Cuando paso página, paso página".

Rosa Villacastín es despedida por sus compañeros de 'D corazón' TVE

En definitiva, las llamativas declaraciones de la comunicadora han reavivado el debate sobre cuándo es el momento adecuado para retirarse del ámbito profesional, especialmente en carreras tan expuestas como la del periodismo televisivo. Mientras que Villacastín ha optado por una retirada definitiva para disfrutar de una vida más tranquila, Quintana por su parte parece estar decidida a continuar al frente de su programa, demostrando su pasión y compromiso con su trabajo en Mediaset.