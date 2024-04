Lola índigo, entre lágrimas, tras verse reflejada en un aspirante de “La Voz Kids”: “Yo era así”

Finalizada una nueva ronda de audiciones a ciegas en “La Voz Kids”, la noche del sábado estuvo cargada de emoción y lágrimas, protagonizadas por Lola índigo, que tuvo una conexión muy especial con uno de los participantes del concurso de la noche de los sábados de Antena 3. Además, los equipos van cogiendo forma, ya que todos los coaches han rellenado ya la mitad de su plantilla.

Rafael conquistó el corazón de Lola índigo

El talento emergente de Rafael, un adolescente de 13 años de Sevilla, ha brillado con fuerza en el escenario de La Voz Kids, donde cautivó a todos con su voz y su pasión por la música. Conocido cariñosamente como "Rosalío" debido a su ferviente admiración por la artista Rosalía, Rafael se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales después de compartir un video cantando una de las canciones de la famosa cantante catalana. La repercusión de su interpretación llegó hasta los oídos de Rosalía misma, quien no dudó en dejar un comentario para el joven talento. Animado por este apoyo, Rafael decidió dar un paso adelante y se presentó en la tercera noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids.

Con confianza y determinación, Rafael cautivó al público y a los coaches al interpretar "Catalina", una de las primeras canciones lanzadas por Rosalía. Tan pronto como comenzó a cantar, Lola Índigo, una de las coaches del programa, pulsó el botón rojo para asegurarse de que Rafael formara parte de su equipo.

Sin embargo, la emoción no estuvo exenta de drama cuando David Bisbal intentó reclutar al joven talento, solo para encontrarse con que su silla estaba bloqueada debido a la estrategia de Lola Índigo. A pesar de los esfuerzos de Rosario Flores por convencer a Rafael de unirse a su equipo, fue el emotivo discurso de Lola Índigo lo que finalmente lo convenció.

"Me he emocionado mucho con Rafa porque me ha recordado mucho a mí de pequeña. Sentía que lo conocía de otra vida. Ha sido un momento increíble, he sentido un montón de cosas. Si los niños lloran, yo lloro", confesó Lola Índigo visiblemente conmovida. Después de una intensa deliberación, Rafael tomó la decisión de unirse al equipo de Lola Índigo, quien expresó su profunda conexión con el joven concursante. "No sé muy bien por qué me ha pasado esto, pero a veces conectas mucho con la gente y no sabes por qué. Yo he conectado contigo y he sentido muchas cosas en tu voz. He sentido que te conocía", le dijo con lágrimas en los ojos.

Quedan muchos huecos por rellenar

Dieciséis intérpretes. Así es el número de talentos que cada coach necesita en su grupo. Melendi, David Bisbal, Lola Índigo y Rosario van llenando sus equipos, y cada vez lo piensan más antes de presionar el botón.

Lola Índigo lidera con nueve artistas en su equipo, y aún tiene siete puestos disponibles. Por otro lado, Bisbal, Melendi y Rosario tienen ocho integrantes en sus equipos, por lo que les faltan exactamente ocho artistas para completarlos.