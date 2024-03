Lorena Morlote se convierte en la primera eliminada de 'Supervivientes 2024'

La última gala de 'Supervivientes 2024' ha traído consigo emociones y decisiones cruciales para los concursantes. En esta segunda entrega del exitoso reality, la audiencia ha expresado su veredicto, dando un espaldarazo a Ángel Cristo Jr. y dejando fuera a Lorena Morlote, quien se convierte así en la primera expulsada de la edición.

Desde el inicio de la gala, la tensión se palpaba en el ambiente mientras Jorge Javier Vázquez compartía los porcentajes de votos acumulados por los nominados. Con un 47% de apoyo, Ángel Cristo Jr. estaba a salvo, mientras que Lorena Morlote enfrentaba una situación más complicada con el 38% de votos en contra y solo el 15% para su compañera. La primera sorpresa llegó con la inédita decisión de salvar a uno de los nominados. La presentadora Laura Madrueño anunció que, por primera vez en la historia del programa, uno de los concursantes sería liberado del televoto. Arantxa del Sol fue la primera en recibir esta grata noticia, asegurando su permanencia en el concurso.

Sin embargo, la suerte no estuvo del lado de Lorena Morlote. En el momento de la expulsión, Jorge Javier Vázquez comunicó a Ángel Cristo Jr. que la audiencia había decidido salvarlo, lo que significaba la salida de Lorena del programa. Visiblemente afectada, Lorena se despidió con emotivas palabras, destacando la importancia de la experiencia vivida y agradeciendo el apoyo recibido. Aunque su paso por el programa ha llegado a su fin, Lorena Morlote no abandona por completo la competencia. La organización de 'Supervivientes' le ha concedido una segunda oportunidad al enviarla a Playa Limbo, donde convivirá junto aLaura Matamoros y Kiko Jiménez. Este nuevo escenario ofrece a Lorena la posibilidad de continuar su aventura en el reality, al menos hasta la próxima semana, cuando se realizará una nueva eliminación.

Por otro lado, la gala también dejó en la cuerda floja a otros concursantes. Aurah Ruiz, Rocío Madrid, Ángel Cristo Jr. y Miri Pérez-Cabrero se enfrentaron a las nominaciones, con Aurah y Rocío acumulando más votos por parte de sus compañeros. Mientras tanto, Ángel Cristo Jr. se encontró nuevamente en la lista de nominados, demostrando que su permanencia en la isla continúa siendo cuestionada por sus compañeros.