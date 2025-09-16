Tensión hasta el final
Rosa se queda por primera vez a una palabra de completar "El Rosco" de 'Pasapalabra'
La concursante gallega ha llegado a la última prueba con seguridad y ha esperado hasta los instantes finales para intentar acertar las tres palabras que le quedaban por delante
Después de convertirse en la primera mujer en llegar a los 200 programas en 'Pasapalabra', Rosa ha estado a punto de completar "El Rosco" este martes quedándose a tan solo una palabra, tras responder bien a 24 definiciones.
Sola ante Roberto Leal tras el plantón de Manu, que se ha quedado en 22 aciertos pensando que el empate le iba a beneficiar, la gallega de origen argentino ha decidido arriesgarse para intentar hacerse con el bote de 2.128.000 euros, dejando a todo el plató con la boca abierta y a su rival con una gran inquietud.
Antes de comenzar su último turno, la coruñesa ya había adelantado que tenía opciones para la J y para la G. Ambas las ha sacado, y ya sólo le quedaba la X para hacer historia en el programa de Antena 3. "Nombre del colectivo artístico que dirigió el videoclip de la canción 'Get down' del dúo musical Groove Armada", ha vuelto a leer el presentador.
Rosa, que no había desvelado si tenía alguna opción para la última letra, ha dudado unos segundos, pero después se ha lanzado: "Nexus". Después de tres segundos llenos de tensión, Roberto Leal ha revelado que la respuesta no era correcta.
La concursante, este martes en el equipo azul, ha llegado con más tiempo a la última prueba, nueve segundos de ventaja sobre Manu, y ha brillado con su seguridad y estrategia. Tras un arranque igualado, la gallega ha impresionado con un turno de 12 aciertos, situándose con un parcial de 19-8. Después de otra jugada con tres letras en verde, ha preferido especular y guardar los ases que ya sospechaba que tenía.
