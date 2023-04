Manuel Carrasco se hace de Platino en 'El Hormiguero'

Apenas cinco meses después de su última visita, el cantante de Isla Cristina Manuel Carrasco regresó a 'El Hormiguero'. El ex concursante de 'OT' estuvo en el programa de Antena 3 para presentar su próxima gira, la cual dará comienzo los días 2 y 3 de junio en el Estadio de La Cartuja en Sevilla.

Como invitado platino que es desde anoche, Carrasco entró en un coche descapotable en el plató de lo de Pablo Motos. El artista onubense confesó que antes de una gira "estoy muerte de miedo". En el escenario "a veces te sientes solo, te escuchas hasta respirar", sin embargo "no hay nada que se le parezca cuando llega el estar en el escenario ante tanta gente", abundó. Expresó también el autor de "Eres" que, a partir de esa experiencia espectacular, "uno se siente feliz y vivo".

Admitió tomarse un tequila antes de subir al escenario y ser como un monje durante todo el día de la actuación: "no hablo". Carrasco ha girado también por América Latina y Nueva York, donde coincidió con Joaquín Sabina: "Si no se cuida es cuando está mejor", aseguró. "Yo allí me siento que estoy en casa", dijo antes de contar la anécdota de que fueron 40 paisanos isleños a verle a La Gran Manzana.

Se arrancó por una sevillana precisamente dedicada a Sevilla, "que están de Feria", para perder el sentío, para, a continuación, contar la emoción que sintió al subir con su niña al escenario en la capital hispalense.

En el turno de las hormigas y sus preguntas atrevidas, consultaron al rompecorazones Carrasco sobre cuestiones amatorias: qué es romántico y qué es grimoso; qué es sexy y qué no lo es.