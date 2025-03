Mario Casas muestra su apoyo a este concursante de 'Supervivientes 2025'

El actor Mario Casas ha mostrado públicamente su apoyo a Álvaro Muñoz Escassi, actual concursante de 'Supervivientes 2025' y pareja de su hermana Sheila Casas. Aunque ha reconocido que no sigue el reality debido a su intensa agenda profesional, Casas no ha dudado en manifestar su deseo de que Escassi se lleve la victoria en el programa de Telecinco.

El protagonista de "Molt lluny" ha acudido este fin de semana al Festival de Málaga para presentar su nueva película y, como era de esperar, la prensa no ha dejado pasar la oportunidad de preguntarle sobre la participación de su cuñado en el concurso. Durante una entrevista con Europa Press, el actor ha confesado que apenas tiene tiempo libre debido a sus compromisos laborales, lo que le impide seguir el concurso presentado por Jorge Javier Vázquez. "No tengo tiempo para nada, solo para trabajar. Ahora mismo estaba rodando una película hasta hace dos días y he venido corriendo aquí", ha explicado. Sin embargo, cuando el periodista le ha insistido sobre su opinión respecto a la posible victoria de Escassi, el actor gallego ha sido contundente: "Que gane, claro. Sí, sí". Su hermano Óscar Casas, quien también estuvo presente en el festival, prefirió no hacer declaraciones sobre el tema, manteniéndose al margen de las preguntas relacionadas con el reality de Mediaset.

Álvaro Muñoz Escassi, concursante de 'Supervivientes' Mediaset

Aunque Mario Casas suele evitar hablar de su vida privada, no es la primera vez que su nombre se asocia indirectamente con programas de Telecinco. Hace unos meses, durante otro evento, el programa 'Fiesta' le mostró imágenes de su hermano Óscar besándose en público con la cantante Ana Mena. En esa ocasión, el actor reaccionó con humor y respondió: "Pues escríbele, que le han pillado". Por otro lado, el actor ha sido vinculado recientemente con Melyssa Pinto, exconcursante de 'La isla de las tentaciones 2'. Durante su paso por el festival, fue preguntado sobre los rumores de un posible romance, pero se mantuvo firme en su discreción: "Salen muchas cosas siempre y sabéis que yo no hablo de mis cosas, entonces nada", ha zanjado.

Mientras Mario Casas muestra su apoyo a su cuñado, otro rostro conocido ha entrado en la conversación sobre 'Supervivientes 2025': el cantante Melendi. El artista asturiano ha pedido a sus seguidores que salven a su amigo Damián Quintero, karateka y concursante del reality, quien se encuentra nominado esta semana junto a Samya, Laura Cuevas y Almácor. A través de una publicación en Instagram, Melendi ha destacado las cualidades personales de Quintero y ha pedido a sus fans que lo apoyaran en las votaciones. "Nunca pongo nada, pero @damianquintero no solo es mi amigo, es la persona más respetuosa, buena, solidaria… En fin, todo lo que diga es poco. Ojalá lo salven porque es un gran ser humano", ha escrito el cantante, acompañando su mensaje con una foto del concursante y las instrucciones para votarlo mediante la app del programa.