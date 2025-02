Mario Casas, cara y cruz en el amor: del triunfo al fracaso sentimental

Mario Casas ha crecido frente a las cámaras, pues desde muy niño ha participado en programas como ‘Crónicas Marcianas’ o en series de televisión y películas. No ha parado y es que su popularidad nunca ha decrecido. Bien podría haber sido un guapo más que se quitaba la camiseta y levantaba pasiones entre sus fans, pero su talento interpretativo le ha permitido desarrollarse mucho más allá de este cliché en el que ha caído en ocasiones. A sus 38 años, el actor nació en La Coruña el 12 de junio de 1986, siendo el mayor de cinco hermanos. El pequeño, Óscar Casas, le sigue sus pasos, mientras que Sheila es colaboradora de televisión y ahora mantiene un sonadísimo romance con Álvaro Muñoz Escassi. Fuera del negociado mediático se quedan sus hermanos Christian y Daniel, cuyos talentos no les ha llevado a trabajar frente a las cámaras.

Mario Casas en "Escape" Imdb

Sobre su familia ha hablado largo y tendido Mario Casas, también en ‘El Hormiguero’, programa que visita este jueves de nuevo. Está de promoción de la película ‘Escape’ y eso le abre las puertas a regalar píldoras a Pablo Motos sobre su infancia, su familia y anécdotas alocadas en sets de rodaje o en su cotidianeidad. De lo que nunca suele hablar en público y mucho menos explayarse es sobre su vida sentimental. Ha huido mucho de que la atención se desviase a sus romances, aunque le ha sido muy difícil marcar estos límites cuando muchas de sus conquistas eran compañeras de trabajo que arrastraban la misma fama.

taquillazo María Valverde y Mario Casas en «Tres metros sobre el cielo», que en 2010 recaudó más de ocho millones de euros larazon

La primera en iniciar la lista de novias famosas es Amaia Salamanca, con la que coincidió en 2006. Hicieron muy buenas migas, los rumores sentenciaban que algo había entre ellos, pero los protagonistas esquivaban la cuestión y negaban la mayor. No obstante, unas fotografías en el papel cuché confirmaron su idilio, el cual terminó de la misma forma, con discreción. Un patrón que se repitió poco después con Clara Lago, con la que también tuvo su aquel, lo negaron y unas fotos pusieron sobre la pista de que sí hubo algo. Nada comparado con María Valverde, con la que coincidió en ‘A 3 metros sobre el cielo’ en 2010. Fueron la pareja de moda, dos guapos oficiales que protagonizaban la película más taquillera. La química traspasó la pantalla y el chico duro que interpretaba Mario Casas fue un tierno enamorado en la realidad. Al menos sí durante los cuatro años que duró su noviazgo.

Mario Casas y Berta Vázquez, que actualmente son pareja, viven un romance en pantalla larazon

Aunque en su momento sí que ofrecían píldoras sobre su relación en los photocalls y en aquellas entrevistas que concedían para promocionar sus trabajos, su final fue discreto. También lo fue el inicio de su relación posterior con Berta Vázquez. En 2015 trabajaron juntos en ‘Palmeras en la nieve’ y ahí estrecharon lazos hasta el punto de llevar su romance fuera del set de rodaje. Estuvieron compartiendo vida durante dos años, pero no llegaron a triunfar como deseaban y tomaron caminos por separado. El de Mario Casas le llevó directamente a su próxima novia, Blanca Suárez, con la que ya había trabajado en la serie ‘El Barco’. Estuvieron un año juntos y también parecía que lo suyo sería definitivo, pero no superó la difícil prueba que el tiempo propone a los enamorados. La última en llegar, en 2020, fue Déborah François, actriz belga con la que estuvo durante unos meses apostando de nuevo por el amor. No triunfaron. Al menos no en su primera intentona, pues en 2023 volvieron a unir sus destinos, asegurándose que podrían haber vuelto. Se conocieron grabando ‘El practicante’ para Netflix y tres años después de su ruptura volvieron a coincidir en ‘Mi soledad tiene alas’ como guionistas de la cinta. Entre medias estuvo Eiza González, con la que incluso llegó a tatuarse, pero sin previo aviso terminaron.