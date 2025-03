Álvaro Muñoz Escassi y su primer conflicto sexual en "Supervivientes": teme volver con la libido cabizbaja

El jineteÁlvaro Muñoz Escassi ya se encuentra en Cayos Cochinos, unos islotes de poca extensión en Honduras donde se graba "Supervivientes", y nos ha ofrecido, junto al resto de los concursantes, su primer posado en bañador. Solo unas horas después de su estreno y del tradicional salto del helicóptero, se vistieron con sus mejores galas playeras. Desde el turbo de Borja González y Pelayo a los llamativos y discretos bañadores de Escassi y el cocinero Koldo Royo. No tardaremos mucho en empezar a ver la transformación física que vivirán durante su aventura.

Álvaro Muñoz Escassi, concursante de 'Supervivientes' Mediaset

La preocupación del jinete es otra. Nunca ha escondido que es un hombre fogoso y con un apetito sexual irreprimible. "Todo el que me conoce lo sabe", confesó en televisión a raíz de su separación con María José Suárez. Se habló entonces de infidelidad por su parte, de una amistad con Hiba Abouk y sus relaciones sexuales con una mujer trans. El comentó sin tabús sus gustos sexuales: "No solo mi gente más cercana, sino que todo el mundo que me conoce sabe que he tenido relaciones con mujeres trans, no lo he escondido nunca. Creo que son unas mujeres maravillosas, tengo amigas trans también, no tengo nada que ocultar. María José claro que sabe todo esto", confirmaba Escassi.

"Lo he probado todo y he experimentado de todo", dijo abiertamente. Teniendo en cuenta estas confesiones, ahora se entiende su primera preocupación al llegar a Cayo Cochinos: su libido. Mantiene una relación con Sheila Casas, a quien se ha declarado profundamente enamorado, y teme regresar de Honduras con su libido cabizbaja. Ha sido una de sus primeras declaraciones desde Honduras. ¿Tiene motivos para alarmarse?

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas Instagram

El deseo sexual es un instinto biológico en el que intervienen muchas variables. El clima es una de ellas, pero no la única. Las buenas temperaturas propician el erotismo, como también la desnudez de los cuerpos y la cercanía emocional entre personas que se encuentran alejadas de su gente. No obstante, las circunstancias de "Supervivientes" se alejan de las condiciones idílicas de cualquier otra playa exótica. El hambre y las temperaturas extremas pueden apagar toda necesaria primaria o instinto biológico.

Escassi ya vivió anteriormente la aventura como concursante de "Supervivientes", por lo que sabrá que su deseo erótico se recompondrá una vez se reencuentre con su novia. Incluso podría darse el caso de que encontrarse en la isla una persona lo suficientemente sugerente para compensar el impacto adverso sobre su libido.