Mario Casas recuerda en 'El Hormiguero' cómo fue su primer amor de verano: "Yo tenía 12 años y estaba en Marina D'Or..."

El actor gallego Mario Casas ha visitado este jueves 'El Hormiguero', el exitoso programa de Antena 3, para presentar su nueva película, "El secreto del orfebre". Con su característico sentido del humor y su cercanía, Casas ha compartido detalles sobre su nuevo proyecto cinematográfico, anécdotas personales y algunas de sus reflexiones sobre la vida y su carrera.

Mario Casas, que ya ha visitado 'El Hormiguero' en numerosas ocasiones -24 veces-, ha sido recibido con un gran aplauso por el público y un cálido abrazo por parte de Pablo Motos. "Hoy ha venido a divertirse a 'El Hormiguero' Mario Casas", ha anunciado el presentador de Atresmedia al inicio del programa. El actor, entre risas, ha comentado: "Otra vez estoy de nuevo aquí después de venir la última vez hace unos meses. Me vais a tener que dar una sección al final". A lo largo de la entrevista, Pablo Motos y Mario Casas han intercambiado bromas, incluyendo una sobre el bigote que el actor luce actualmente. "Estoy ahora mismo con una película, sino no lo llevaría. No soy mucho de bigote, me gusta más afeitado", ha explicado Mario Casas, a lo que Pablo Motos ha respondido con humor: "Si te pongo una gorra roja ahora mismo, te podría decir que eres Mario Bros". El actor, divertido, ha replicado: "Yo creo que soy más Superlópez que Mario Bros".

El motivo principal de su visita ha sido la promoción de su nueva película, "El secreto del orfebre", que llegará a los cines el próximo 28 de febrero. Se trata de una historia romántica en la que Mario Casas interpreta a Juan Pablo, un joven orfebre que, antes de viajar a Nueva York, regresa a su pueblo natal y revive recuerdos de un amor de hace 25 años. "Es una historia de amor, romántica, preciosa… Una película de amor como las de antes", ha descrito el actor. La trama se desarrolla en distintas épocas y, según Casas, tiene "tintes fantásticos" que harán que el público disfrute y se emocione. Pablo Motos, por su parte, ha elogiado la manera en la que el actor presentó la película. "Esta es la mejor vez que has explicado de qué va la película que vienes a presentar", ha comentado el presentador entre risas, recordando las múltiples ocasiones en las que Mario Casas ha visitado el programa líder de audiencia en la franja del access prime time.

Por otra parte, el actor gallego también ha compartido una anécdota sobre su primer amor de verano, que vivió cuando tenía entre 12 y 13 años en Marina d’Or. "Me enamoré perdidamente de una chica en una fiesta para niños, pero pasó de mí porque yo era muy bajito para mi edad. Me pegó muy fuerte ese amor, yo la conocí en una fiesta para los niños. Ella no me hizo mucho caso", ha confesado entre risas. Asimismo, Mario Casas ha bromeado sobre la posibilidad de reencontrarse con ella, al igual que sucede en la película. Uno de los momentos más curiosos de la entrevista ha llegado cuando Pablo Motos le ha preguntado si preferiría viajar al pasado o al futuro. Sorprendentemente, el actor ha respondido que no querría moverse de su presente. "A lo mejor si voy al pasado o al futuro veo algo que no me gusta", ha argumentado. Sin embargo, ha reconocido que le gustaría viajar a la era de los dinosaurios, pero "antes del meteorito". Mario Casas también ha confesado que su primer trauma cinematográfico fue con "Parque Jurásico", la primera película que vio en el cine. "Mi madre nos metió a verla y yo me puse a llorar", ha recordado.

En otro orden de cosas, el actor ha hablado sobre su decisión de dejar el alcohol y el tabaco. "Lo dejé hace mucho tiempo ya. También he dejado de fumar, llevo un mes y medio", ha revelado. Según Mario, este cambio ha mejorado tanto su estado físico como mental: "Eres más consciente de quién eres en todo momento. Ya no salgo de fiesta porque a las dos o tres de la mañana la gente va muy mal y es mejor estar en casa". El actor es conocido por su afición al deporte, en especial al boxeo. Durante la entrevista, ha explicado cómo relaciona esta disciplina con su trabajo como actor. "Para mí es lo mismo, porque cuando boxeas estás viendo al compañero y reaccionando. La interpretación es igual, estás escuchando al compañero para ver qué hacer tú", ha afirmado. Además, Mario Casas ha revelado que suele crear listas de reproducción personalizadas para cada película que rueda. En esta ocasión, apostó por música romántica. "En la otra me ponía siempre sonidos de pájaros y monos, pero aquí he optado por escuchar canciones de época: Titanic, Grease… para estar más melancólico", ha explicado.´

En "El secreto del orfebre", Mario Casas da vida a un joyero, aunque ha admitido que no ha aprendido mucho sobre el oficio. "No, para qué te voy a mentir. Es muy difícil", ha confesado. Sin embargo, ha valorado la experiencia de haber trabajado con un orfebre que le enseñó algunos trucos del oficio. Uno de los aspectos más comentados de la película es el reencuentro de Mario Casas con Michelle Jenner, su compañera en "Los hombres de Paco". El actor ha recordado cómo en aquella época muchos espectadores le odiaban porque su personaje interfería en la relación entre Sara (Jenner) y Lucas (Hugo Silva). "La gente se pensaba que yo era como el personaje y no", ha comentado entre risas. Mario Casas también ha hablado sobre su faceta como director y ha confirmado que le gustaría volver a ponerse detrás de las cámaras. "Cuando vine la última vez dije que la edición fue lo más complicado de la película. Crees que has hecho una gran película, pero cuando ves el material te das cuenta de que a lo mejor no era tan bueno como creías", ha confesado. Sin embargo, ha asegurado que le encantaría dirigir de nuevo, especialmente a su hermano Óscar Casas.

Como es habitual en el 'El Hormiguero', la entrevista ha terminado con el clásico reto de OpenBank, en el que se sorteaba una tarjeta valorada en 6.000 euros. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado: el concursante no logró acertar la respuesta correcta en tres ocasiones. Finalmente, la cantidad acumulada para la próxima semana ascendió a 12.000 euros.