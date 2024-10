Mario Casas revela en 'El Hormiguero' quién es su verdadero amor: "Me da todo sin yo pedirle nada..."

En una entrevista memorable en 'El Hormiguero', el actor Mario Casas ha presentado su última película, "Escape", un thrillerdirigido por Rodrigo Cortés y producido por el legendario Martin Scorsese. La presencia del actor, que en 2021 recibió un premio Goya, ha atraído gran expectativa, especialmente por el atractivo de la producción y la trama de este nuevo proyecto, adaptado de la novela de Enrique Rubio. Casas, conocido por su entrega en cada papel, ha confesado haberse enfrentado a una de sus interpretaciones más complejas de su vida y ha comentado cómo el papel le ha dejado una huella personal.

"Estoy muy bien porque protagonizo la nueva película de Rodrigo Cortés, Escape", ha comentado Mario Casas, con entusiasmo, ante una ovación de la audiencia en el plató. La cinta, que se estrena en cines españoles el 31 de octubre, cuenta la historia de un hombre desesperado que, tras un año marcado por la tragedia, decide "bajarse de la vida" y vivir bajo su propio concepto de libertad: dentro de la cárcel. La película aborda el deseo de un hombre de renunciar a tomar decisiones, al punto de cometer delitos con el objetivo de entrar en prisión, donde no tendrá que elegir nunca más. La historia del protagonista, que es llevado al extremo de su voluntad, no solo atrajo a Casas como actor, sino que también le ha exigido una preparación intensa y un esfuerzo inusual. Casas ha explicado que, para dar vida al personaje, trabajó en su apariencia física, adelgazando considerablemente, y llegó a adoptar ciertos comportamientos extraños del personaje, como el hábito de comer hielo, que aún conserva. "El personaje tiene mucho TOC, muchos tics, y a mí se me han quedado algunos", ha comentado.

En otro orden de cosas, para intensificar su interpretación, Mario ha decidido limitar sus interacciones fuera del set. "No podía desconectar del personaje", ha confesado, lo que le llevó a renunciar a compartir las comidas con el equipo para no perder la concentración. Cortés, en su rol de director, también alentó al actor a explorar un estilo interpretativo más contenido y expresivo, inspirado en las películas mudas. Casas ha revelado que estudió el trabajo de Buster Keaton, uno de los mayores exponentes de ese cine, lo cual le ayudó a "comunicarse sin hablar, solo con expresiones faciales".

Por otra parte, que el célebre director estadounidense Martin Scorsese haya decidido producir "Escape" ha sido un impulso para Casas y todo el equipo. Aunque Mario Casas no ha llegado a conocer al cineasta en persona, admite que le honra que Scorsese haya apostado por una película española: "Es increíble que él haya apostado por esta película. Esperemos que a la gente le guste igual que le gustó a él". La conversación con Pablo Motos ha derivado en una reflexión sobre el sueño de Hollywood, algo que el actor gallego no descarta: "¿Qué es Hollywood? Claro que iría a hacer una película, si me llamasen ahora mismo me levantaría y me iría ya para allá", ha asegurado entre risas. Asimismo, Pablo Motos, en tono cómplice, le ha recordado que no suele hablar inglés en público. Sin embargo, Casas ha respondido con humor y determinación: "Si Scorsese me dice que en tres meses rodamos, yo le prometo que en tres meses hablo perfectamente inglés, como si me pide que me corte un dedo. Él es Dios y yo haría cualquier cosa por trabajar con él".

Para Mario Casas, el desafío físico de este papel ha sido extremo, ya que, según ha explicado, incluso dejó de lado el deporte y la dieta que suele seguir, en favor de construir el aspecto debilitado y obsesivo que demanda su personaje. La colaboración con Cortés ha sido un "proceso de aprendizaje", sobre todo en términos de control corporal, ya que el actor experimentó con técnicas poco usuales, como la restricción del parpadeo. "Le propuse a Rodrigo no parpadear mucho en las escenas; pensaba que si mi personaje no parpadeaba mucho daba la sensación de que estaba fijo en algo", ha comentado Casas. Durante la entrevista, Pablo y Mario se retaron a ver quién aguantaba más sin parpadear, un juego que ha terminado con risas y bromas cuando Casas apenas ha alcanzado los 13 segundos en su segundo intento.

En otro momento de la entrevista, el actor gallego ha confesado que cuando no está inmerso en rodajes disfruta de una vida apacible en el campo, junto a sus perros y familiares. Casas ha comentado que desde hace poco comparte su tiempo con Dakota, una perra a la que considera su compañera y apoyo emocional. "Estoy enamorado de ella, es amor para mí. Me da todo sin yo pedirle nada a cambio, es un amor incondicional. Es un perro que me ha cambiado la vida", ha dicho Casas, quien se ha mostrado conmovido al describir la lealtad de Dakota y su compañía incondicional. Esta parte más personal de la entrevista ha dejado ver a un Mario Casas que, detrás de su carrera en el cine, valora la simplicidad y los momentos de tranquilidad. "Me doy paseos y soy feliz con poco", ha afirmado, dejando claro que la fama y el bullicio de la vida pública no han cambiado sus prioridades personales.

Proyectos futuros y colaboraciones artísticas

Uno de los aspectos que más ha sorprendido a la audiencia ha sido la intención de Mario Casas de "diversificar" su carrera. Durante la entrevista ha revelado que le gustaría colaborar en un videoclip de la cantanteKarol G, quien en alguna ocasión mencionó que Casas es su actor favorito. Pablo Motos, en tono entusiasta, se ha comprometido a intentar hacer realidad ese proyecto. Esta revelación sugiere un futuro artístico diverso para Casas, que podría ir más allá del cine y explorar nuevas formas de expresión en el mundo musical. En cuanto a su familia, el actor ha hablado con orgullo de su hermanoÓscar, quien ha seguido sus pasos en la actuación y está recibiendo reconocimiento por sus papeles. "Él es más simpático, es más guapo, y está demostrando mucho", ha comentado, reconociendo que su hermano tiene una carrera prometedora.

Finalmente, Casas ha dejado claro que "Escape" es más que una película para él; es una experiencia profesional que ha implicado un aprendizaje profundo y desafíos inusuales. En palabras del propio actor: "Es un personaje que me ha consumido porque he tenido que adelgazar mucho". La mezcla de humor, dedicación y autenticidad que ha mostrado Mario Casas durante la entrevista ha revelado la complejidad de este nuevo papel, una oportunidad para conectar con un público que valora su entrega y evolución como actor desde sus comienzos en "Los hombres de Paco" o "El Barco".