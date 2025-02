Melania Bergés pide regular el deporte tras ser vencida por una atleta trans: "Es injusto"

La atleta paralímpicaMelania Bergés ha reavivado el debate sobre la participación de mujeres trans en competiciones deportivas femeninas tras ser derrotada en el Mundial de 2023 y en los Juegos Paralímpicos de Río por la italiana Valentina Petrillo. En una reciente entrevista en el programa 'Y Ahora Sonsoles' de Antena 3, la deportista ha manifestado su desacuerdo con el actual sistema de competición, que considera "injusto" y "obsoleto".

Bergés, que a sus 34 años ha cosechado múltiples éxitos en el atletismo paralímpico, ha señalado que la presencia de atletas trans en categorías femeninas supone una desigualdad. "Debe haber regulación. Ella ha sido hombre durante 44 años y ha competido como tal. ¡Tenemos capacidades físicas distintas!", ha expresado en la entrevista con Sonsoles Ónega. La polémica en torno a la participación de mujeres trans en competiciones femeninas no es nueva. En los últimos años, varios países han implementado restricciones para deportistas transgénero en determinadas disciplinas. En este contexto, la intervención de Melania Bergés cobra relevancia al defender la necesidad de establecer normas que garanticen la equidad en el deporte.

"Hay factores biológicos que han de tenerse en cuenta y es clave para replantearse todo y que la competición sea más justa", ha afirmado la atleta catalana. Su postura ha sido respaldada por el analista político Benjamín López, quien ha señalado que "es un caso claro de atletas en masculino que se pasan a competir en femenino". Por otro lado, la escritora trans Valeria Vegas ha ofrecido una visión diferente, asegurando que no todas las personas trans tienen ventajas físicas en el deporte. "Yo, por ejemplo, no soy capaz de abrir una botella. No tengo fuerza, ¿sabes?", ha dicho en el programa de Atresmedia.

Por otra parte, Bergés, que sufre una ceguera del 90% y compite en pruebas de 100 y 200 metros lisos, ha destacado que el deporte paralímpico ya cuenta con sistemas de clasificación según los niveles de discapacidad. "Dentro del deporte paralímpico hay categorías. Dentro de mi propia discapacidad hay grados, y yo no puedo competir, por ejemplo, con alguien que no ve nada", ha explicado. Para ella, este modelo podría ser un punto de referencia para regular la participación de atletas trans en categorías femeninas.

El debate sobre la inclusión de mujeres trans en el deporte ha cobrado fuerza en varios países, especialmente tras la decisión de Donald Trump de vetar su participación en competiciones femeninas. En España, el Partido Popular ha propuesto medidas similares, lo que ha avivado la controversia. Bergés, aunque aboga por la igualdad y la inclusión, insiste en la necesidad de adaptar la normativa deportiva: "Yo abogo por la justicia y la igualdad, pero esto se tiene que regular de alguna manera".