RTVE ampliará 'Hasta el fin del mundo' con 'Exceso de equipaje', un nuevo formato con Inés Hernand

RTVE ha puesto toda la carne en el asador con 'Hasta el fin del mundo' y, después de su estreno con una doble entrega el pasado 12 de noviembre, este miércoles emitirá un nuevo episodio, terminando unos 45 minutos antes, algo que han agradecido en redes los seguidores de esta particular aventura. A ello se unirá, próximamente, un nuevo formato dedicado al reality.

Así lo ha adelantado Poco Pasa TV, detallando que Inés Hernand se pondrá a los mandos de 'Exceso de equipaje'. Este nuevo espacio se podrá seguir a través de RTVE Play y la comunicadora entrevistará a los 12 participantes. El objetivo no es otro que revelar, a través del equipaje con el que regresaron a España, cómo les ha cambiado la vida la aventura.

'Hasta el fin del mundo' es la adaptación española del formato británico 'Race Across the World' que el ente público produce en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia) con Paula Vázquez como maestra de ceremonias. El formato promete llevar de viaje a los espectadores junto a Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares Ramos, Alba Carrillo y Cristina Cifuentes, Jedet y Andrea Compton, Rocío Carrasco y Anabel Dueñas, NIA y J Kbello, y Aldo Comas y José Lamuño.

En cada episodio, las seis parejas tienen que llegar a un checkpoint para firmar en un libro de viajes que registra su orden de llegada, que determina el orden de salida en la siguiente etapa, respetando las diferencias horarias entre los equipos.

Durante el programa, los concursantes deben tomar decisiones sobre qué transporte usar, dónde dormir y cómo administrar sus recursos. Si se quedan sin fondos, pueden trabajar para ganar algo de dinero extra. Además, no pueden utilizar aviones ni dispositivos electrónicos como móviles o GPS, y disponen de una cantidad reducida de dinero para toda la travesía.