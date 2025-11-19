Los Morancos explican en 'El Hormiguero' los detalles de su nueva obra, 'Bis a Bis'

Hoy miércoles, 'El Hormiguero' llega cargado de humor y frescura con la visita de Los Morancos, habituales del programa y garantía de diversión. El dúo cómico presentará 'Bis a Bis', la obra con la que regresan a Madrid y que podrá verse en el Teatro Capitol hasta el 30 de noviembre.

Los Morancos, una vida ligada al espectáculo

Inicialmente conocidos como 'Los Morancos de Triana', son un dúo de humoristas formado por los hermanos César y Jorge Cadaval, originarios de Sevilla. Su debut en televisión fue en el programa 'Un, dos, tres...' en 1984, pero su salto a la fama ocurrió en la gala de Nochevieja de TVE, 'Viva 85', con una parodia flamenca en inglés que les dio reconocimiento a nivel nacional. En 1985 se convirtieron en figuras habituales de 'Un, dos, tres... responda otra vez'. Además de imitar a personajes famosos, crearon figuras originales que rápidamente se popularizaron.

Los Morancos César y Jorge Cadaval en los 'Premios Forqué' Daniel Gonzalez GTRES

En 1992 incursionaron en el cine con la película 'Sevilla Connection', y en 1993 realizaron su primer especial de Nochevieja para TVE. Durante su trayectoria, han actuado en numerosos teatros y colaborado en programas de radio como 'Protagonistas'. Uno de sus momentos más destacados fue la creación de la serie "El retorno de Omaíta", que consolidó personajes icónicos como Antonia y Omaíta. En 2015 presentaron 'Jugamos en casa' en La 1 de TVE, y en 2021 fueron reconocidos con la Medalla de Andalucía de las Artes. A lo largo de su carrera, han sido figuras clave del humor en España, con éxitos tanto en televisión como en teatro.

Invitados de la semana en 'El Hormiguero'

La semana cerrará el jueves con la presencia de Marta Sánchez, que se sentará junto a Pablo Motos para celebrar sus 40 años de trayectoria musical. La artista presentará su disco conmemorativo '40 años 1985–2025', un álbum que reúne grandes éxitos, colaboraciones especiales y canciones inéditas, disponible a partir del 21 de noviembre.