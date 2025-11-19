Mediaset despide a Alessandro Lequio tras las últimas declaraciones de Antonia Dell'Atte sobre violencia machista

El hasta ahora colaborador de 'Vamos a ver', Alessandro Lequio, ha sido despedido de Mediaset, después de 30 años trabajando como tertuliano en el grupo de comunicación italiano. Así lo ha adelantado 'El País' este miércoles, añadiendo que la decisión se ha tomado después de las declaraciones de su exmujer y madre de su primer hijo, Antonia Dell'Atte, a dicho periódico denunciando maltrato.

En aquella entrevista, la exmodelo italiana detalló la violencia que había sufrido por parte de su marido, a finales de los 80. Tras ello, Mediaset tomó medidas en el asunto y comenzó a estudiar la situación, contactando con la presentadora y su abogado, tal y como ha avanzado el citado medio.

Esta actuación ha desembocado en una serie de reuniones entre el letrado y el grupo de comunicación y la última este miércoles, entre Mediaset y Unicorn Content, la productora del programa matinal. En pocas horas y después de revisar toda la documentación judicial entregada por el abogado de Dell'Atte, la decisión ha sido la de rescindir el contrato del polémico colaborador.

En la entrevista que concedió a 'El País' hace poco más de un mes, la exjueza de 'Bailando con las estrellas' acusaba a su exmarido de haberla propiciado la "primera patada estando embarazada, a la vuelta de la luna de miel".

Un titular que tuvo una gran repercusión, a pesar de que no fuera la primera vez que la italiana expusiera el calvario que había vivido en sus años de relación con Lequio. Dell'Atte se sinceró y aseguró que la Justicia le dio la razón y que, por tanto, podía referirse a él como "maltratador", narrando con todo tipo de detalles algunos de los episodios más duros que, según ella, vivió junto a él.

La reacción de Antonia Dell'Atte

Tras conocerse la noticia del despido, desde el programa 'No somos nadie', que presenta María Patiño, han llamado a la exmodelo, que al coger el teléfono admitía estar "llorando" y se disculpaba por no poder hablar. Inmediatamente después ha recalcado que han sido "38 años" y que toda la prensa había sido "cómplice".

"Hoy me he despertado y me ha dicho ponte la corona de la victoria. Toda la prensa cómplice, pero he perdonado a todos. Yo sé que los periodistas tienen que comer, y lo respeto, pero tener un monstruo sentado al lado y censurar a todos los periodistas... Pero yo perdono todo, no tengo venganza", ha continuado.

La italiana ha detallado cómo ha sido el momento en el que ha tenido la confirmación: "Cuando me ha llamado mi abogado, he dicho: ¿Qué?". "He llorado lágrimas de felicidad porque estoy librada, estoy librada. Estoy festejándolo con mi hijo, con mi madre, mi familia... Es una victoria de la verdad", ha añadido.

Para terminar lanzando un mensaje de apoyo a las víctimas: "Apoyad a todas las víctimas. No hay víctimas de serie A ni de serie B. Es una victoria de todas las mujeres, sobre todo de las que han muerto, que no han tenido voz, de todas las mujeres que ha sido asesinadas por la mano de un hombre".