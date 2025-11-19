Juanjo Bona y Ruth Lorenzo presentarán el nuevo talent show de ópera de RTVE

Hace unos meses, RTVE buscaba candidatos para participar en su nuevo talent show, producido por Gestmusic y dedicado a un género poco habitual en el ámbito de la televisión como es la ópera, y este miércoles se ha conocido quién será su pareja de presentadores.

Según ha informado 'Formula TV', el ente público ha escogido a los cantantes Ruth Lorenzo y Juanjo Bona, dos artistas que ya conocen lo que es trabajar en la cadena pública, pero que supondrá la primera vez al frente de un programa para el finalista de 'Operación Triunfo 2023' (OT 2023).

Por un lado, la compositora representó a España en el Festival de Eurovisión de 2014 y ha compaginado su carrera musical con la conducción de programas musicales como el Benidorm Fest en 2024 y la vigesimosegunda edición de Eurovisión Jr celebrada en España, ambos concursos retransmitidos en La 1. Por su parte, el exconcursante de 'OT 2023' acaba de finalizar su periplo en la décima temporada de 'MasterChef Celebrity', llegando a ser uno de los finalistas y obteniendo un tercer puesto.

El talent show llevará por título 'ARIA, locos por la ópera' y combinará entrenamiento vocal, actuaciones en escenario y la tensión de una competición semanal, con un premio final de 15.000 euros para quien logre imponerse. En él participarán diez voces jóvenes del canto lírico dispuestos a aprender, competir y emocionar en directo, y el jurado experto estará formado por Isabel Rey, Tenor Zapata y Virginia Martínez.

Este nuevo formato se basa en el holandés 'ARIA' y supone el regreso de Gestmusic a la cadena pública después de varios años. RTVE ya había explorado la música clásica con 'Prodigios', centrado en talentos infantiles, pero ahora el foco se traslada a adultos con vocación lírica y capacidad para enfrentarse a un público masivo.