Muere María Gustafsson, la mítica azafata del 'Un, dos, tres...', a los 78 años

La actriz y escritora sueca María Gustafsson, conocida en España por su papel como azafata en el mítico programa 'Un, dos, tres... responda otra vez', ha fallecido a los 78 años. Gustafsson, a quien Chicho Ibáñez Serrador rebautizó como 'Britt' para el concurso, dejó una huella imborrable en la televisión española y en la memoria de los espectadores que siguieron el programa en su primera etapa en 1972.

El camino de María Gustafsson hacia la fama televisiva fue fruto de la casualidad. En una entrevista con Concha Velasco en 'Cine de Barrio', relató que su imagen fue utilizada sin su consentimiento para promocionar viajes a Canarias. Al reclamarlo, la agencia de viajes le ofreció un billete a las islas, lo que la llevó a descubrir España y, posteriormente, a establecerse en el país para perseguir su sueño de ser actriz. Su primer contacto con la industria audiovisual se produjo en 1969, cuando Chicho Ibáñez Serrador la eligió para un papel en la película de terror "La residencia". Fue entonces cuando el director se fijó en ella y, tres años después, decidió incorporarla como azafata del 'Un, dos, tres...' de RTVE.

En 1972, María Gustafsson se convirtió en una de las azafatas del concurso, que en aquella época aún no contaba con los icónicos números musicales que luego se popularizaron. Su función principal era sacar del bombo las bolas con los nombres de los concursantes que participarían en la siguiente emisión. Chicho Ibáñez Serrador decidió darle el nombre artístico de 'Britt', ya que consideraba que el de María resultaba demasiado español para una sueca. Durante su etapa en el programa, compartió pantalla con otras figuras destacadas como Ágatha Lys, Yolanda Ríos y Blanca Estrada. Aunque el 'Un, dos, tres...' fue una plataforma para muchas futuras actrices, como Victoria Abril, Lydia Bosch o Miriam Díaz-Aroca, Gustafsson pronto comprendió que su vocación no estaba en la interpretación. "Intenté ser actriz entre Chicho y el 'Un, dos, tres...', pero con el tiempo me di cuenta de que no tenía talento para ello", confesó en una entrevista.

Una carrera detrás de las cámaras y en la literatura

Tras su paso por el concurso, María Gustafsson decidió enfocar su carrera en la producción y la escritura de guiones. Trabajó en Televisión Española y Canal 10, donde dirigió y produjo varios programas. En 1990, regresó a su Suecia natal, donde inició una nueva faceta como escritora. Publicó varias novelas, entre ellas una trilogía protagonizada por Klara Andersson, una intérprete sueca reclutada por el Servicio Secreto Militar. También escribió títulos como "La casa de la calle 10" y "Árbol de absenta".

María Gustafsson 'Britt' Mediaset

A pesar de haberse instalado en Estocolmo, María Gustafsson nunca perdió su conexión con España. Participó en programas conmemorativos del 'Un, dos, tres...' y en homenajes a Chicho Ibáñez Serrador. Además, su vida personal también estuvo ligada al país, pues en 1971 se casó con el actor españolMiguel Lluch, con quien tuvo dos hijos. Sin duda alguna, la muerte de María Gustafsson deja un vacío en el mundo de la televisión, pero su legado en la historia del entretenimiento en España permanecerá intacto.