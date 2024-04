Pepe Rodríguez se pronuncia sobre la polémica con Jordi Cruz en 'MasterChef': "Yo se lo hubiera dicho más suave"

La polémica desatada hace unos días en torno al programa 'MasterChef' continúa siendo tema de conversación, y esta vez es el chef Pepe Rodríguez quien ha ofrecido su perspectiva sobre los eventos recientes relacionados con la salida de la concursante Tamara.

En la segunda entrega de la semana pasada del concurso de cocina de La 1, Tamara tomó la decisión de abandonar el concurso, lo que generó reacciones variadas entre los jueces y el público. En particular, las críticas se centraron en el trato que recibió Tamara por parte de Jordi Cruz: "Le has quitado la oportunidad a gente. Adiós. Danos tu delantal blanco y ahí tienes la puerta".

La reacción en las redes sociales fue tan intensa que la cadena se vio obligada a retirar el episodio de su plataforma digital: RTVE Play. Ante esta situación, Jordi Cruz realizó un vídeo en Instagram junto a Tamara para aclarar malentendidos y calmar las aguas: "Yo me tomo la tele muy en serio, es un programa de televisión, cuando enchufamos la cámara me pongo serio, disculpadme llevo 12 años poniéndome serio, que he metido la pata seguro que sí".

Ahora, Pepe Rodríguez, otro de los jueces de 'MasterChef', ha expresado su opinión sobre la polémica. Durante el preestreno de la película de animación "Garfield", en la que presta su voz, el chef prefirió "restar importancia" a la controversia, señalando que este tipo de situaciones "no son inusuales" en 'MasterChef'. Reconoció que las redes sociales pueden "magnificar los eventos" y que las críticas pueden ser "excesivas en ocasiones". En cuanto al trato de Jordi Cruz hacia Tamara, Rodríguez admitió que él habría optado por un "enfoque más suave".

Además, Rodríguez sugirió que en lugar de centrarse tanto en la situación de Tamara, sería "más constructivo preguntar a los demás concursantes" sobre sus experiencias en el programa y su relación con los jueces. El chef también reveló haber tenido la oportunidad de hablar con Tamara, quien compartió su sorpresa por la "repercusión que tuvo su salida" del programa. Según Rodríguez, Tamara "no podía creer que un incidente tan anecdótico hubiera captado tanta atención mediática", llegando incluso a opacar eventos políticos importantes.