El puesto de Ángel Cristo en “Supervivientes 2024”, en juego este jueves

Blanca Manchón ha vivido tres días de intensa soledad en 'Supervivientes' después de que Jorge Javier Vázquez le informara que no estaba expulsada, a pesar de la decisión del público. La deportista, que se encontraba confundida, recibió finalmente una aclaración por parte de Sandra Barneda durante el programa 'Conexión Honduras' el domingo.

Si aguanta, puede volver al concurso

"No me enteré bien de lo que me contó Jorge", confesó Blanca. Sandra Barneda le explicó que debido a la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo, Blanca debía continuar oculta de sus compañeros. "Gracias a la plaza libre que se ha quedado tras la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo, debes continuar oculta sin que te pille el resto de compañeros", explicó Barneda. "El próximo jueves, te enfrentarás a una votación con el próximo expulsado", añadió.

Blanca, enfrentándose a la dura realidad de mantenerse oculta, expresó su dilema: "O comer o que me descubran". La deportista mencionó la dificultad de pescar sin ser vista. "Es difícil ir a pescar porque es cuando más posibilidades hay de que me vean", aseguró. Además, en un momento de vulnerabilidad, Blanca se derrumbó, llorando debido a la soledad. "La dotación es muy limitada, pero pesco mucho. Cuando salga de aquí no voy a volver a sentirme sola nunca más", dijo emocionada.

Nuevas visitas a la isla

Además del marido de la propia Blanca, y tras la visita de la madre de Arkano, se vienen nuevas sorpresas a la isla con la llegada de la novia de Gorka, que hizo su primera aparición en televisión, silenciando las acusaciones de Kiko Jiménez de que Gorka se había inventado a su pareja. "No le gusta dar la cara en televisión", explicó Sandra Barneda. La joven, visiblemente tímida, respondió con franqueza a las preguntas de Sandra. "Estoy nerviosa y con muchas ganas de ver a Gorka ya", dijo desde el aeropuerto, lista para volar a Honduras.

"Gorka ni se lo imagina. No espera que coja este avión ni que esté en televisión", comentó, sonriendo. Sandra Barneda recordó el momento en que Gorka, en un estado emocional bajo, había pedido una videollamada con su novia, Andrea, debido a su mal ánimo. Las especulaciones sobre un posible beso entre Gorka y su compañera Marieta también pesaban en la situación. "Me duele verle así, pero me lo tomo bien porque confío mucho en él", afirmó la novia de Gorka. "No me he cuestionado nada", añadió, asegurando su confianza en él. "Lo primero que le voy a decir cuando lo vea es que le quiero muchísimo", expresó. Barneda le deseó un buen viaje, y la próxima vez que aparezca en televisión será junto a Gorka en la isla, un reencuentro muy esperado por ambos.