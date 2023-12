Quién es el conocido cantante que visita hoy "El Hormiguero", lunes 18 de diciembre

Uno de los programas estrella de Antena 3 comienza hoy semana con la visita de un cantante mítico de la escena española. Nada menos que Raphael acudirá esta noche al plató con Pablo Motos. El artista reedita su último disco de estudio bajo el título “Victoria Tour Edition” y con el que ha girado por todo el país. El álbum incluye todas las canciones que ha interpretado en la gira “Victoria”, pero en su versión estudio, además de tres temas a piano y voz.

Raphael será hoy el invitado de "El Hormiguero"

Será la primera visita de la semana, mañana el actor estadounidense Kelsey Grammer irá el programa para hablar de la serie “Frasier”.

En cambio, la semana pasada fue la conocidísima Isabel Preysler quien estuvo presentando su documental de Disney y abordando con Motos algunas de las cuestiones fundamentales de su vida. “Dices en el documental que eres muy fuerte. ¿Eres fuerte o te has hecho fuerte?”, le apuntó el presentador del programa. “Creo que soy fuerte. Pero cuando Miguel se enfermó, fue cuando me di cuenta lo fuerte que era de verdad. Fue muy duro lo de Miguel, había mañanas en las que no me quería levantar de la cama”, contó Isabel.

Las declaraciones hacían referencia al ictus que Miguel sufrió en 2012: “Que tu vida cambie 180 grados en unos segundos es muy duro, ver cómo ha cambiado y es otra persona casi, para todos, para mí y para los de la casa. Miguel estuvo dos meses en la UCI y después dos años y ocho meses enfermo, y le cuidamos muchísimo, dentro de toda la casa, pero era durísimo ver a un Miguel Boyer brillante como era a un Miguel ya cambiado”, relató.

Hoy es el tuno de Raphael. Todo un clásico.