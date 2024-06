Nuevos nominados y un finalista muy críticado en "Supervivientes 2024"

Jorge Javier Vázquez ha retomado la conducción de una nueva gala de "Supervivientes 2024". Tras anunciar la expulsión definitiva de Blanca Manchón, el presentador reunió a los concursantes en La Palapa para repartir los puntos disponibles y llevar a cabo las últimas nominaciones de la edición. Este reparto ha dejado en la cuerda floja a tres concursantes: Pedro García Aguado, Gorka Ibarguren y Rubén Torres.

Tres nominados de gran prestigio

El reality se encuentra en una fase crítica, con la final a menos de una semana. La expulsión supone el fin definitivo de la aventura para el concursante eliminado, tras más de 100 días en los Cayos Cochinos. Antes del reparto de puntos, los concursantes compitieron en una intensa prueba de líder, donde Marieta se alzó con el collar. La expulsión se adelantará, y Sandra Barneda anunciará al nuevo eliminado el próximo domingo.

Las nominaciones quedaron así

Gorka Ibarguren nominó a Pedro García Aguado .

nominó a . Rubén Torres señaló a Pedro García Aguado .

señaló a . Arkano envió su punto a Pedro García Aguado .

envió su punto a . Pedro García Aguad o nominó a Gorka Ibarguren .

o nominó a . Marieta, como líder, nominó directamente a Rubén Torres.

Miri critica a uno de los finalistas

La permanencia de Arkano en "Supervivientes 2024", a pesar de sus constantes súplicas para abandonar el programa, sigue generando polémica entre sus compañeros. Recientemente, Miri Pérez Cabrero expresó su descontento en el plató tras ser expulsada, criticando que Arkano continúe en el concurso. Miri comentó: "Me ha decepcionado porque me ha parecido todo un poco injusto. Creo que él no quería estar ahí, lo demostraba por activa y por pasiva". Miri también señaló que Arkano pasaba la mayor parte del tiempo tumbado en la playa y reiteraba su deseo de irse. Aurah Ruiz apoyó públicamente la versión de Miri, afirmando que Arkano ha estado inactivo y que otros concursantes han hecho mucha más supervivencia.

Durante el debate, Javier Ungría defendió a Arkano, argumentando que su permanencia es decisión de la audiencia. La madre de Arkano también intervino, diciendo: "No entiendo en qué te ha decepcionado. Que la audiencia le prefiera antes que a ti no significa que te decepcione a ti". Miri replicó que su queja era sobre la actitud de Arkano, quien decía querer irse pero no actuaba en consecuencia. La madre de Arkano finalizó aclarando que todos los concursantes han tenido momentos de bajón.