"Quiero que esos chicos sean apartados ya de la clase de mi hijo": la madre del menor con parálisis cerebral en Santander denuncia falta de acción

El caso de un menor con parálisis cerebral agredido por cuatro compañeros en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Leonardo Torres Quevedo, en Santander, ha desatado una ola de indignación en toda España. La madre del joven, Carmen, ha denunciado públicamente que, a pesar de haber puesto los hechos en conocimiento del centro y de la Fiscalía, su hijo sigue compartiendo aula con sus agresores.

Carmen ha hablado en directo en el programa 'Y Ahora Sonsoles' de Antena 3, donde ha revelado el impacto emocional que le ha causado la agresión sufrida por su hijo. "No dejo de visualizar el vídeo, una y otra vez, para tener fuerzas y que paguen por lo ocurrido", ha declarado a Pepa Romero, presentadora que ha sustituido hoy a Sonsoles Ónega. La madre ha afirmado que lleva 15 días buscando soluciones sin éxito. "Mi hijo sigue en clase con sus agresores y la única salida que he encontrado es hacerlo público", ha explicado.

'Y ahora Sonsoles' Atresmedia

Según su testimonio, la respuesta del centro educativo ha sido prácticamente nula, argumentando que no pueden tomar medidas mientras la Fiscalía investiga el caso. "Me dicen que, al haber un expediente abierto, el instituto no puede hacer nada, pero lo que quiero es que esos chicos sean apartados ya de la clase de mi hijo", ha denunciado. En el mismo programa, la periodista Cruz Morcillo ha señalado que el instituto debería haber activado el protocolo contra el acoso escolar, independientemente de la investigación judicial. Por su parte, la abogada Bárbara Royo ha criticado duramente la normativa vigente en España sobre menores, asegurando que "tenemos una mierda de ley del menor".

La Fiscalía de Menores pide medidas cautelares

Ante la presión social y mediática, la Fiscalía de Menores ha solicitado medidas cautelares contra los cuatro adolescentes involucrados en la agresión. Entre ellas, el alejamiento de los investigados tanto del menor agredido como del propio instituto, además de la prohibición de cualquier tipo de comunicación con la víctima. Según el comunicado del Ministerio Fiscal, estas medidas estarán vigentes hasta que se resuelvan las diligencias abiertas, que investigan los hechos como posibles delitos de lesiones, maltrato de obra y discriminación. La decisión final se tomará una vez se escuche a las defensas de los cuatro menores implicados.

El caso ha generado una gran conmoción en la comunidad educativa y en la sociedad en general. Este viernes, alumnos, padres y vecinos de Santander se han concentrado a las puertas del IES Leonardo Torres Quevedo para mostrar su solidaridad con el menor agredido y exigir justicia. Durante la protesta, se escucharon consignas pidiendo la expulsión definitiva de los agresores y la dimisión de la directiva del centro por su falta de acción. La víctima y su familia estuvieron presentes en la concentración, visiblemente emocionados y entre lágrimas, mientras recibían el apoyo de los asistentes.

Por otra parte, en declaraciones al programa 'Más Vale Tarde' de laSexta, Carmen ha insistido en que no piensa ceder ante la inacción del sistema. "Me niego a cambiar a mi hijo de clase porque le voy a perjudicar. Él necesita un periodo de adaptación mucho mayor que otros niños y los que deben irse son sus agresores", ha afirmado. Asimismo, la madre del menor ha reiterado su llamado a la responsabilidad de las autoridades y del propio instituto. "No puede ser que, en pleno 2025, un menor con discapacidad tenga que soportar este calvario sin que nadie haga nada. Exijo medidas inmediatas para que esto no le pase a ningún otro niño".