Pepa Romero desvela el motivo por el que fichó Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega se ha convertido en la reina vespertina de la televisión, por lo que son muchos los compañeros televisivos que quieren trabajar con la periodista de Antena 3. Una de ellas es Pepa Romero, que hasta el 26 de agosto ha relevado a Sonsoles en la función de maestra de ceremonias del magazine de las tardes de Atresmedia, que ha confesado en una entrevista realizada en el Diario Vasco los motivos de su salida del programa de Ana Rosa Quintana y que fue lo que a ella la condujo hasta llegar a formar parte de "Y Ahora Sonsoles".

Le gusta trabajar con las mejores

Pepa Romero realizaba labores de reportera para Unicorn Content, la productora de Ana Rosa, y trabajaba en distintos programas de Mediaset. Hace un año decidió hacer las maletas hacia la competencia, una decisión acertada según la periodista, que está encantada de trabajar con "la mejor presentadora de televisión de nuestro país". "Conocí a Sonsoles en "Ya son las ocho", el programa que hacíamos en Telecinco por las tardes. Tuve una conexión profesional con ella. Me pareció una persona que me encantaba tener al otro lado del pinganillo. Cuando me hicieron fija en Unicorn, a Sonsoles la ficharon en Antena 3 y me quedé en la productora, pero al año siguiente recibí una llamada de Atresmedia y no lo dudé. Yo quería irme con Sonsoles. En Unicorn estaba fenomenal y me dieron muchas oportunidades", exponía la reportera, que en el periodo estival ha tenido que ponerse bajo la piel de la propia Sonsoles y comandar el programa durante sus vacaciones.

"Lo llevo con mucha emoción, porque llevo como reportera del programa más de un año. Siempre me ha encantado estar en el plató, pero me ha tocado más trabajar en la calle. Me llegó la oportunidad porque la sustituta titular estaba de baja por maternidad. Es un reto sustituir a la mejor, Sonsoles Ónega. Y nerviosa, la verdad es que no estaba porque ya llevo muchos años en televisión", espetaba finalmente Pepa Romero, que también admitió que "en este tipo de franjas se es esclavo de la audiencia, en la que tienes que competir con antiguos amigos, pero siempre con compañerismo". La actual presentadora aún tiene unos días para seguir disfrutando de la comandancia hasta el regreso de la capitana general de las tardes de la televisión española.