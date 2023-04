Ramón García vuelve a «mojarse» sobre el regreso del «Grand Prix»

Pocos formatos han levantado tanta expectación como el hipotético regreso del Grand Prix. Desde hace más de un año el streamer Ibai Llanos lleva especulando con su regreso, con el apoyo de Ramón García, junto a quien lleva protagonizando las dos últimas Campanadas de Twitch. Ibai se sinceraba hace meses sobra las dificultades de recuperar el formato y aplazaba su regreso hasta el verano de 2023.

Sin embargo, recientemente RTVE decidía volver a interesarse por el proyecto y retomaba los contactos con su productora y poseedora de los derechos. Pero todo apunta a que los cambios en la regulación de la protección animal en los últimos años impediría la presencia de la prueba de la vaquilla, santo y seña del programa original.

Sobre esta coyuntura Ramón García nunca ha disimulado su decepción por el hecho de que el programa que le dio la fama pierda su prueba más emblemática. Hace solo unos días el presentador se volvía a posicionar sobre las especulaciones del regreso del «Grand Prix». «Pasa lo que pasa todos los años. Si algún día vuelve el Grand Prix, las personas que tendrán que decirlo lo dirán. Todavía ninguna persona ha dicho que va a volver, ni productor, ni presentador, ni cadena», reconocía el presentador en «Herrera en Cope».

«Puede haber ideas, y ha habido acercamientos en los últimos años, pero no hasta que no se produce esa combinación total para que salga es mejor no decir nada y no ilusionar a muchos chavales y chavalas. Hay una cosa que me gusta decir siempre, y me lo planteo: ¿traicionaremos esa memoria histórica que todos tenemos? El que va a salir ahí es un tío de 61 'palos' con canas ya», añadía.

«Sería un programa de juegos muy divertido, pero vamos a ver. El Grand Prix es el programa de la vaquilla, no es el de los troncos locos. El logo es la vaca. Pero bueno, son cosas de la tele», zanjó Ramón.