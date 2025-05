Roberto Leal se emociona con Manu y Rosa en 'Pasapalabra': "Como si fuesen mis niños..."

El programa de Antena 3, 'Pasapalabra', está viviendo un gran momento gracias a sus dos participantes actuales: Manu y Rosa. Un duelo espectacular por 'El Bote' que está permitiendo disfrutar a todos los espectadores cada tarde. En la última emisión, el concursante madrileño estuvo a punto de no continuar en el concurso ya que tuvo una lucha muy dura en la 'Silla Azul' frente a Carlos.

De hecho, el presentador, Roberto Leal, tras el intenso enfrentamiento dijo lo siguiente: "Se notaba que estaba muy preparado". Y es que el último aspirante ha sido uno de los que más difíciles ha puesto la continuidad a uno de los ya históricos concursantes actuales. Tras 11 reñidas rondas, fue despedido entre un gran aplauso del público y rivales.

Un momento único

Posteriormente, una vez que dieron comienzo las diferentes pruebas habituales, llegó un momento inesperado y único para todos. Era el momento del reto musical, una prueba que no se le da bien ni a Manu ni a Rosa, y Roberto Leal les presentaba de la siguiente manera: "Vamos con el duelo. Que habéis descansado. Así que esta tarde tiene que ser".

En esta ocasión, les tocó adivinar la música correspondiente a una saga cinematográfica y les fue bastante mejor que en anteriores ocasiones. Ambos, y de manera sorprendente, reconocieron las notas en la primera pista. Siendo Manu el más rápido y acertando de manera directa.

"Manu, sabes que esto es una cosa muy especial. Que acertéis una a la primera", señaló el presentador entre risas. Después, Rosa también daba la respuesta correcta: "¿Es Gru, verdad?". Ante la sorpresa de Roberto Leal que le preguntó de manera emocionada: "¿Tú también la sabías?". "Por favor, un aplauso para los dos. Es inédito",

"Qué alegría, de verdad. Es como si fueseis mis niños cuando me traen las notas... y son buenas. Es que esto no pasa. Vosotros (en referencia a los invitados), no lo sabéis. Pero es que esto no pasa habitualmente. Enhorabuena a los dos y cinco segundos para Manu", concluyó el presentador.