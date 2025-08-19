'La Roca' se dobla a sábados y domingos y 'Aruser@s' retoma su liderazgo matinal en laSexta

Con septiembre a la vuelta de la esquina, la maquinaria televisiva empieza a ponerse en marcha. En laSexta ya se preparan dos de los formatos más representativos de la cadena: 'Aruser@s' y 'La Roca', que ultiman su regreso a la parrilla.

El primero en volver será 'Aruser@s', el magacín matinal presentado por Alfonso Arús. El espacio se ha consolidado como la gran baza de audiencia de la cadena, líder en su franja y muy por encima de los datos medios de laSexta. Para calentar motores, la cadena ya promociona su vuelta con un spot en el que el propio Arús reflexiona: "Hay cosas que haces cada mañana que no te gustan. Pero otras sí". La pieza concluye con un mensaje claro para los espectadores: "Vuelve 'Aruser@s'. Eso que haces cada mañana porque te gusta. Muy pronto, en laSexta".

La segunda cita señalada es la de 'La Roca', el magacín conducido por Nuria Roca, que estrenará una temporada especial con doble emisión. El programa, hasta ahora limitado a los domingos, se extenderá también a los sábados, ofreciendo así un bloque en directo durante las tardes de todo el fin de semana. La campaña de promoción también juega con el humor: "Muy pronto descubrirás por qué el espectador de laSexta es el único individuo del mundo que se divierte dos veces con la misma roca", se escucha en la pieza que anuncia esta novedad.

Por el momento, no se han concretado las fechas exactas para el regreso de ambos espacios, aunque todo apunta a que será en la primera semana de septiembre, coincidiendo con el arranque oficial de la temporada televisiva.

De este modo, laSexta refuerza sus mañanas y fines de semana con dos formatos que ya son marca de la casa: el humor y la actualidad de Alfonso Arús y el magacín de Nuria Roca que redobla su apuesta.